Info Midol. En fin de contrat avec le CAB au terme de cet exercice, l’international géorgien (68 sélections) est en contacts avancés avec le club de la rade pour une arrivée avec effet immédiat. Il s'engagerait en qualité de joker médical de Baptiste Serin.

Pour leurs retrouvailles ratées avec la Champions Cup, Toulon n’a pas perdu qu’un match face à Exeter (18-19). Entré en jeu à la 53e minute, Baptiste Serin est ressorti du pré 120 secondes plus tard. Lors d’un ruck, le demi de mêlée varois s’est luxé l’épaule droite. Les examens complémentaires n’ont pas apporté de bonnes nouvelles pour le natif de Parentis. Il va subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine. Le maître à jouer des Rouge et Noir va manquer, à minima, les quatre prochains mois de compétition.

En délicatesse à la mêlée avec comme seules alternatives l’international écossais Ben White et Jules Danglot, Toulon s’est mis en quête d’une solution externe pour renforcer le poste. Mercredi, en conférence de presse, Pierre Mignoni avait dévoilé clairement les intentions varoises. "Il est possible qu'on cherche quelqu'un. Mais, comme je le répète tout le temps, on ne prendra pas quelqu'un pour prendre quelqu'un."

Il faut dire que le profil était précis : un joueur expérimenté aux joutes du Top 14 et avec le statut de JIFF. Après avoir sondé plusieurs dossiers, selon nos informations, le RCT a jeté son dévolu sur Vasil Lobzhanidze. Depuis son arrivée en 2016, le natif de Tbilissi (Géorgie) a cumulé plus de 100 matchs avec le CAB dont 73 en Top 14. Le joueur de 27 ans a également participé à trois coupes du Monde avec les Lelos.

Lobzhanidze a des automatismes avec Enzo Hervé

Si l’affaire, en bon chemin, se concrétise, le demi de mêlée, qui signerait en qualité de joker médical de Baptiste Serin, n’arriverait pas en terres inconnues à Toulon. Lors de la dernière intersaison, les Varois ont signé Tuicuvu, Abadie et Hervé en provenance de Brive. Le staff varois voit d’un bon intérêt de reconstituer la charnière Lobzhanidze – Hervé pour mener à bien la barque toulonnaise. Les deux éléments ont des repères en commun.

Mais, il reste plusieurs interrogations à lever du fait que White (Écosse) et Lobzhanidze (Géorgie) pourraient participer aux périodes internationales liées au 6 Nations et au Rugby Europe Championship. Toulon est en train de peser le pour et le contre, et l'écueil ne paraît pas insurmontable du fait que cela ne pourrait s'agir qu'une à deux rencontres. L’envie est surtout forte de vite réagir après la perte de Baptiste Serin. Le calendrier est chargé en cette fin d’année avec le déplacement à Toulouse et la réception du Stade Français Paris. Ce sont deux matchs capitaux face à des concurrents à la phase finale.

D’après plusieurs sources consultées en Corrèze et dans le Var, il est entendu que Lobzhanidze pourrait jouer son dernier match avec le CAB, ce soir, face à Vannes. Le Géorgien a été programmé sur le banc des remplaçants par Pierre-Henry Broncan.