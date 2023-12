Pierre Mignoni, le coach de Toulon est revenu, en conférence de presse sur la cruelle défaite des siens face à Exeter en ouverture de l'Investec Champions Cup. Le Toulonnais a aussi évoqué la longue absence de son demi de mêlée Baptiste Serin.

Le ciel est un peu tombé sur la tête des Toulonnais samedi. En ouverture de l'Investec Champions Cup, les Varois accueillaient Exeter. Un match qui se déroulait plutôt bien avant que Baptiste Serin, très performant depuis le début de la saison, rentre. Il est sorti deux minutes plus tard, blessé, et sera absent entre trois et cinq mois. Les Rouge et Noir ont en plus été défaits à la dernière seconde par les Anglais.

L'absence de leur demi de mêlée est un véritable coup dur et s'ils peuvent compter sur Ben White et Jules Danglot, Pierre Mignoni a avoué qu'il n'était pas impossible de voir un nouveau joueur arrivé sur la Rade pour remédier à l'absence de l'international tricolore. "Il est possible qu'on recherche quelqu'un", a confié le manager varois en conférence de presse, précisant que ce n'était pas une priorité absolue. Vendredi à 21 heures, les Toulonnais défieront Northampton pour leur deuxième match de Champions Cup.