Le Top 14 est de retour ! Après une pause de deux semaines, place à la 10ème journée juste avant les fêtes. Parmi les affiches du Boxing Day, le choc Toulouse - Toulon. Les Varois, pourtant deuxième, pourraient bien chuter et relancer les Stadistes en championnat. Le Racing 92 continue sa marche avant dans les hauteurs du classement... Voici nos pronos !

Perpignan - Bayonne

Le Boxing day commence par le déplacement des Bayonnais à Aimé-Giral. Les Bleu et Blanc arrivent revanchards en Catalogne, après une campagne d'Investec Champions Cup en dent de scie. Malgré ses difficultés à l'extérieur, Bayonne tombe face à une équipe de Perpignan en crise. La période d'EPCR Challenge Cup n'a pas fait du bien à l'USAP, avec deux défaites de suite. Les Catalans sont avant-derniers du championnat, à seulement un point devant Montpellier qui, contrairement à eux, revient en Top 14 requinqué de la trêve "européenne". Perpignan pourrait bien tomber à la dernière place du championnat.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Bordeaux-Bègles - Lyon

L'UBB va-t-il continuer sur sa lancée explosive ? Bordeaux est de loin l'équipe en forme du moment. Les hommes de Yannick Bru reçoivent un Lou en plein doute. Les Lyonnais, 12ème avec quatre défaites en cinq matchs de Top 14, réalisent un déplacement périlleux à Chaban-Delmas. Pour son dernier match de l'année, Lyon n'est pas épargné. Ils devront faire face aux assauts d'une ligne de trois-quarts toujours en feu.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Bordeaux

Montpellier - Castres

Le MHR va-t-il enfin sortir la tête de l'eau ? La campagne d'EPCR Challenge Cup a fait du bien au moral. Montpellier a renoué avec le succès, ce que l'équipe n'avait pas réussi à faire depuis août 2023. Bons derniers du championnat, les hommes de Patrice Collazo vont devoir rester sur cette bonne dynamique et mettre fin à une série de huit défaites en Top 14. Les Héraultais pourraient bien reprendre des couleurs avec la réception de Castres.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Castres

Racing 92 - Oyonnax

Les Racingmen ont une chance de conforter leur première place avant les fêtes de fin d'année. Surpris par Clermont la journée précédente, les Ciel et Blanc pourront se racheter et engranger des points face à Oyonnax. Les Aindinois ne sont pas à leur meilleur niveau en ce mois de décembre, eux qui étaient sur une bonne série en début de championnat. Le déplacement à Paris La Défense Arena pourrait ne pas être une partie de plaisir pour Oyo.

Notre pronostic : victoire du Racing

Pau - Clermont

La Section paloise, avec deux défaites en trois matchs, ne doit pas gâcher son début de saison en fanfare. Les Béarnais restent tout de même quatrièmes avec un bon parcours en Top 14. Ils ont pris des points face aux "gros" du championnat, mis à part la claque reçue la journée précédente à Mayol. Pour les Clermontois, le déplacement au stade du Hameau pourrait leur coûter cher. Le succès contre les Racingmen leur a peut-être donné du galon, mais l'ASM n'affiche toujours pas un niveau de jeu régulier.

Notre pronostic : victoire de Pau

Stade français - La Rochelle

Le Stade Rochelais va devoir retrouver son prestige, et cela passe par une victoire à Jean-Bouin. Mais difficile de faire chuter le Stade français dans son antre. Les Parisiens sont quatrièmes du championnat et comptent bien conforter leur place dans le top 6. Le gros match réalisé lors du Clasico face au Stade toulousain n'est pas rassurant pour la Rochelle. Les hommes de Ronan O'Gara reviennent d'un début de campagne d'Investec Champions Cup difficile avec deux défaites de suite. Le moral n'est pas au mieux pour les Jaune et Noir, et la blessure de leur capitaine Pierre Bourgarit n'arrange pas les choses.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour la Rochelle

Toulouse - Toulon

Le Boxing Day s'achève avec une affiche de haut niveau ! Le Stade toulousain reçoit les Toulonnais au Stadium pour un match qui s'annonce électrique. Toulouse commence a affiché un bon niveau de jeu, après un début de saison compliqué. Les cadres d'Ugo Mola retrouvent petit à petit leur état de forme, ils retrouvent le Top 14 avec deux gros succès en Investec Champions Cup. Objectif : oublier la défaite reçue contre le Stade français lors de la 9ème journée de championnat. Le RCT, deuxième au classement, va devoir vendre chèrement sa peau pour rester à sa place.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Tous les directs live, les interviews, l'actu chaude et les comptes-rendus de match sont à retrouver sur Rugbyrama.