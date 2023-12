Déçu par la défaite des siens en Ulster, le manager du Racing 92 Stuart Lancaster croit néanmoins que la qualification est encore envisageable

Comment analysez-vous cette large défaite en Ulster ?

Je suis frustré. L’Ulster a très bien attaqué et de notre côté, nous avons manqué de rigueur, de consistance. Nous avons été incapables de concrétiser quatre ou cinq occasions que nous aurions dû marquer. Nous n’avons pas non plus su prendre les bonnes décisions dans les moments critiques de la rencontre. Mais globalement, le message envoyé par l’Ulster à nos joueurs est le suivant : le chemin est encore très long.

Que manque-t-il à votre équipe, battue deux fois en deux matchs, pour se mettre au niveau de la Champions Cup ?

Je suis arrivé il y a quatre mois et je peux vous jurer que nous travaillons dur, pour progresser. Le Racing a un nouveau coach, un nouveau staff et beaucoup de nouveaux joueurs. Il nous faudra donc du temps pour avoir l’expérience collective des Harlequins, du Leinster ou de l’Ulster, ces grosses cylindrées européennes qui évoluent avec les mêmes structures depuis si longtemps. Nous sommes, de notre côté, encore dans un processus de développement.

Pensez-vous la qualification encore possible ?

Bien sûr ! Nous avons pris deux points la semaine dernière contre les Harlequins (un point de bonus défensif et un point de bonus offensif, N.D.L.R.) et je vous rappelle que la saison dernière, les Ulstermen s’étaient qualifiés en huitièmes de finale avec une seule victoire dans la phase préliminaire. Il faut y croire.