Grâce à deux succès en EPCR Challenge Cup (contre Newcastle et les Ospreys), les Montpelliérains ont retrouvé des couleurs. Il faudra confirmer ces progrès face à Castres, samedi, en Top 14.

Montpellier s'est relancé en EPCR Challenge Cup après un début de saison compliqué en championnat. Les Héraultais ont enchaîné deux victoires dans la compétition, alors qu'ils n'avaient pas remporté un match depuis le mois d'août. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes sont revenus l'état de forme du MHR.

Et force est de constater que les Montpelliérains ont tiré leur épingle du jeu et ont retrouvé de la confiance grâce à ces deux succès. Samedi à 14 heures, les hommes de Patrice Collazo devront valider les progrès aperçus en EPCR Challenge Cup avec la réception de Castres. Rappelons que les champions de France 2022 sont toujours quatorzièmes et derniers du Top 14 avec neuf points de retard sur le premier non-barragiste.