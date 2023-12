La formation de Yannick Bru vise une cinquième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Deux succès en Top 14, dont le dernier à Oyonnax, avant deux nouveaux succès en Champions Cup, l’union Bordeaux-Bègles est sur une belle série, une de celle qui permet de lancer définitivement une saison. Surtout, les Girdondins ont démontré qu’ils pouvaient aller vite, même très vite, que ce soit sur le terrain ou pour remonter au classement. À condition bien entendu de stabiliser cette vitesse de croisière, pour que le rendement de ces dernières semaines devienne la norme très rapidement. Cela commence par maintenir l’invincibilité à domicile par une victoire face à Lyon ce vendredi. Il convient donc de ne pas se laisser bercer par l’euphorie naissante, celle qui peut vous amener à surjouer, à sortir du cadre. C’est en tout cas l’avis de l’expérimenté Clément Maynadier, conscient qu’il ne faut pas gâcher le travail entamé, d’autant plus quand il est porteur de promesses : "Sur le jeu développé, ça faisait longtemps que l’on n’avait joué comme ça. On a retrouvé l’envie de faire vivre le ballon. Mais ce jeu-là entraîne des responsabilités, et implique aussi que l’on doit être malin. Tout relancer de notre en-but, c’est bien mais il faut aussi savoir jouer au pied de temps en temps. Il faut aussi savoir gagner moche, ce que l’on a su faire par le passé. Mais, cette saison, nous n’avons pas encore su gagner moche et j’espère que l’on saura aussi le faire." Ce sont souvent ces victoires à l’arraché qui font la différence en fin de saison. L’UBB doit maintenant être capable de s’imposer même quand la machine n’est pas aussi précise que lors des deux derniers rendez-vous européens.

Maintenir l’équilibre

Il faut savoir maintenir l’équilibre, même quand il est fragile comme le dit le manager Yannick Bru : "Je n’oublie pas qu’on a perdu des matchs de peu, dont certains qui ont été difficiles à avaler. Et on en a remporté d’autres qu’on aurait pu perdre, notamment à Oyonnax. Quelque part, on n’a rien volé. La dynamique est avec nous. Mais comme je l’ai dit aux joueurs avant notre dernier match, on sait d’où l’on vient, ce qu’on doit encore améliorer… On reste très lucides." Une sorte d’appel au calme pour continuer de travailler alors que l’engouement et l’enthousiasme derrière la formation girondine ne cessent de croître. "Ce qui se dit autour de l’équipe, on sait que ça peut changer de semaine en semaine, admet le capitaine Maxime Lucu. Pour le moment, on est focus sur bien jouer, prendre du plaisir et mettre en place ce que l’on travaille la semaine. On arrive à le faire le week-end par moments, à nous de continuer." L’UBB est toujours en quête d’une maîtrise totale pendant quatre-vingts minutes, signe que cette équipe est en recherche de la perfection et qu’elle n’a pas encore montré l’étendue de son potentiel.