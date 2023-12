Après sa période de mise à pied, le troisième ligne Giovanni Habel-Küffner fait son retour pour affronter la Rochelle. Un atout précieux pour le club de la capitale.

Laurent Labit a tranché. Le directeur du rugby n’a même pas hésité. Samedi pour affronter le Stade rochelais, champion d’Europe en titre, le troisième ligne centre Giovanni Habel-Küffner sera titulaire. Revenu lundi dernier à l’entraînement après une période de mise à pied, le joueur, né en Nouvelle-Zélande d’une mère allemande et d’un père samoan, en a donc terminé avec sa pénitence. Souvenez-vous. Après la rencontre face à la Section Paloise dans le cadre de la 8e journée de Top 14, il avait, avec sept autres joueurs et deux membres du staff parisiens, participé à une sortie nocturne à Pau sans autorisation. En plus d’avoir bravé l’interdiction du club, il avait eu une altercation durant la soirée. Une rixe durant laquelle il aurait donné, sous l’emprise de l’alcool, un coup à un membre du staff technique palois. Après avoir été reçu par ses dirigeants, il avait donc été sanctionné d’une mise à pied et d’une lourde amende financière, conjuguées à l’obligation de se soumettre à des travaux d’intérêt général au sein du club. "En raison de l’enchaînement des matchs que l’on a, il était important de le faire revenir, souligne Laurent Labit. Nous nous sommes passés, durant trois rencontres, d’un vrai numéro 8. Il est quasiment le seul spécialiste du groupe à son poste." En son absence, c’est notamment Mathieu Hirigoyen qui a assuré l’intérim. Avec une franche réussite, mais sans les qualités de porteur de balle de l’ancien Palois. "Il va avoir à cœur de montrer ce qu’il est capable de faire, ajoute Labit. Durant la semaine, nous l’avons senti revanchard. Il a bien travaillé de son côté. Il nous a semblé logique de le faire jouer et de passer à autre chose."

Un choix fort pour le groupe

Surtout, avec ce choix fort, le Directeur du rugby stadiste envoie un message à son équipe qui sort de deux défaites en Champions Cup. D’abord, à Sale (28-5). Ensuite au stade Jean-Bouin contre les Tigres de Leicester (24-27). "Giovanni est un joueur précieux dans le groupe, souligne Labit. Il a été défendu par l’ensemble des joueurs. Il est aussi un lien, de par sa culture, entre les joueurs français et les joueurs étrangers. C’était important de le remettre pour bien signifier à tout le monde que cette histoire est désormais derrière nous." Une façon de remobiliser un groupe probablement marqué par ses deux échecs sur la scène européenne. "Nous sommes encore en phase d’apprentissage même si nous voulons être compétitifs sur les deux tableaux, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé, reprend encore le patron du secteur sportif. Les joueurs étaient forcément déçus de ne pas avoir gagné ces matchs. Mais on a beaucoup discuté avec eux. Cette compétition est à part. Elle doit nous permettre de progresser dans la perspective des matchs qu’on aura, je l’espère, à jouer en fin de saison. Ça va nous servir, nous en sommes convaincus." Avant cela, histoire de passer un joyeux Noël, il faudra aux Parisiens faire tomber le champion d’Europe en titre. Un objectif pour lequel le retour d’Habel-Küffner pourrait s’avérer précieux.