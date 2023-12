Geoffrey Doumayrou, de retour de blessure, sera sur le banc de Montpellier. Côté CO, Adrien Séguret, une seule rencontre manquée cette saison, sera une nouvelle fois titulaire au centre.

Un grand retour côté montpelliérain, celui de Geoffrey Doumayrou. Le trois-quarts centre n'a plus porté le maillot du MHR depuis le mois de janvier... Il s'était blessé au genou.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Bridge, 13. Vincent, 12. Serfontein, 11. Lam ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée, 8. Simmonds, 6. Camara ; 5. Willemse, 4. Tauleigne ; 3. Lamositele, 2. Paenga Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio, 18. Van Rensburg, 19. Nouchi, 20. Reinach, 21. Garbisi, 22. Doumayrou, 23. Williams.

Cocagi suspendu

11 changements au CO après la défaite en Challenge Cup à Édimbourg. Adrea Cocagi, qui a écopé d’un carton rouge face à Édimbourg lors du dernier match de Challenge Cup, est suspendu quatre semaines. Il devrait rater trois journées de Top 14 et une de Challenge Cup, à moins de se soumettre à une formation au plaquage dispensée par World Rugby qui lui permettrait de revenir une semaine plus tôt.

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Botitu, 11. Raisuqe ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Ardron, 6. Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Chilachava, 2. Barlot, 1. Tichit.

\ud83d\uddd2\ufe0f ??? ?? ?????????

avec la Banque Populaire Occitane !



Découvrez les 2️⃣3️⃣ Olympiens qui défendront nos couleurs demain à 14h face à @MHR_officiel ! \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f



???? ???????? ! \u2694\ufe0f#MHRCO #TeamCO pic.twitter.com/FNq7wz92IO — Castres Olympique (@CastresRugby) December 22, 2023

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Guérois, 18. Vanverberghe, 19. Cope, 20. Fernandez, 21. Le Brun, 22. Nakosi, 23. Azar.