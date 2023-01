TOP 14 - Sorti blessé dès la 26e minute de jeu face aux London Irish, le centre de Montpellier Geoffrey Doumayrou va devoir observer plusieurs mois d'absence. Ce mardi, le MHR a communiqué que son joueur souffrait d'une grave entorse du genou droit et va devoir se faire opérer dans les prochaines semaines.

Les mois se suivent et se ressemblent pour Geoffrey Doumayrou. Le centre de Montpellier a largement été freiné par les blessures depuis le début de la saison, et n'a joué que cinq matchs avec les Héraultais depuis septembre. À peine revenu de blessure, il a participé aux deux matchs de la dernière quinzaine européenne avant de se blesser de nouveau, au genou cette fois, face aux London Irish. Sorti dès la 26e minute de jeu, Doumayrou passait des examens complémentaires en début de semaine. Et ce mardi, le club a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué : "Geoffrey souffre donc d'une entorse grave du genou droit et devra se faire opérer dans les prochaines semaines. "

Un gros coup dur pour le joueur, mais aussi pour le club qui va sans doute devoir se passer de son centre, si précieux dans la quête du titre la saison dernière, plusieurs mois. Avec la longue absence d'Arthur Vincent, blessé en début de saison, Montpellier joue de malchance avec ses centres.