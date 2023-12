Après neuf journées de Top 14, soit un tiers du championnat, Clermont est presque dans la même situation que la saison passée, en termes de classement, d'attaque et de défense. Christophe Urios aimerait que l'ASM élève à nouveau le curseur à Pau, dès ce samedi.

À la veille de la 10ème journée du Top 14 saison 2022-2023, Jono Gibbes entraînait Clermont, Arthur Iturria en était le capitaine et Jean-Michel Guillon tenait les rênes du club auvergnat. Plus d'un an plus tard, tout a changé... pour des résultats quasiment similaires. Quelques jours avant de s'envoler pour Pau, l'ASM compte 23 points au classement et pointe à la huitième place. L'année passée, les Jaunards avaient engrangé 21 points et se classaient septièmes.

Au-delà de la comparaison froide des deux saisons, où rien n'est comparable ou presque en termes d'effectifs et de calendrier, les similitudes sont également troublantes concernant le rendement de l'attaque auvergnate et l'efficacité défensive. Comme lors du précédent exercice, l'ASM est la septième meilleure attaque du Top 14 (214 points marqués cette saison contre 220 l'année dernière à la même époque). Avec 211 points concédés contre 216, en défense, Clermont est légèrement plus performant qu'en 2022, mais se classe à la dixième place du Top 14.

La situation de Clermont avant la 10ème journée, entre la saison 2022-2023 et 2023-2024 Classement général : 2022 : 7ème, 21 points 2023 : 8ème, 23 points Attaque : 2022 : 7ème, 220 points marqués 2023 : 7ème, 214 points marqués Défense : 2022 : 8ème, 216 points concédés 2023 : 10ème, 211 points concédés

On a besoin de travailler sur la rudesse mentale

Dans ce contexte, comment expliquer de telles similitudes après tant de changements ? Pour rappel, un tout nouveau staff est arrivé et pas moins de dix recrues ont renforcé l'escouade jaune et bleue. Après la défaite indigente concédée à Gloucester (28-17) en Challenge Cup, Christophe Urios a pris la parole. Le manager clermontois estime que ses joueurs doivent être des monstres de sang-froid à partir de maintenant. "On a besoin de travailler sur la rudesse mentale. Il faut être plus forts dans les moments durs que tout le monde soit mieux connecté. Je veux que les choses aillent plus vite, car nous n'avançons pas assez vite" motivait Urios sur le site de Clermont et dans les colonnes de La Montagne.

Des propos qui prennent encore davantage d'écho après la sortie d'un premier extrait du documentaire réalisé par Canal +, sur la saison de l'ASM. Dans ce court passage, les caméras de la chaîne cryptée captent l'attitude et les mots de Christophe Urios lors de la mi-temps de Clermont - Toulon. "On va perdre le match, c'est écrit ! Donc soit on se réveille et on va au combat ou sinon on est des petits mecs, tous ! Et moi je ne suis pas un petit mec ! Donc on y va !". Un éclat de colère prémonitoire, puisque les Jaunards s'étaient inclinés en fin de partie contre les "minots" du RCT, montrant encore des failles dans l'effectif auvergnat.

Avec un pack plus solide et l'ajout du maestro Urdapilleta dans la balance, Clermont aurait dû mieux faire, notamment sur cette fâcheuse réception de l'ancien ennemi varois. L'ASM n'est évidemment pas largué au classement mais le début de l'hiver promet d'être rude. Après le déplacement à Pau, Clermont accueillera Bordeaux-Bègles avant de se déplacer deux fois d'affilée, au Stade français et à Castres. Alors que le manager de l'ASM annonçait que le voyage à Gloucester allait montrer ce que ses joueurs "avaient dans le ventre", cet enchaînement de quatre matchs au couteau pourrait bien être capital pour la suite de la saison des Jaunards... et de permettre de voir si Clermont a réellement progressé.