Le Racing 92 a annoncé officiellement la prolongation de contrat de Gaël Fickou. Le centre francilien de l'équipe de France poursuivra l'aventure avec les Ciel et Blanc jusqu'en 2027.

Le Racing 92 est intraitable sur le marché des transferts. Après l'arrivée cet automne de Siya Kolisi, les prolongations de Joseph, Spring et Arundell, ou encore les signatures pour la saison prochaine de Romain Taofifenua et de Demba Bamba, le club francilien a annoncé officiellement la prolongation de contrat de Gaël Fickou.

Une prolongation jusqu'en 2027

Le centre international, arrivé en 2021, sera ciel et blanc jusqu'en 2027. L'homme aux 84 sélections en équipe de France est un cadre de l'effectif de Stuart Lancaster. Véritable leader, aussi bien en club qu'en sélection, sa prolongation acte la confiance du manager anglais, qui compte sur lui pour porter le nouveau projet. "Son leadership exceptionnel en tant qu’homme et capitaine est un élément clé dans la progression constante du club", a confié le manager. Depuis son arrivée, Fickou a disputé 49 matchs et a inscrit quinze essais avec le Racing.

Après une Coupe du monde décevante, l'ancien joueur du Stade toulousain et du Stade français, a rapidement repris la compétition. "Je prolonge mon contrat avec le Racing 92 avec un immense plaisir, a témoigné l'intéressé sur le site du Racing. Ce club est devenu ma famille et je suis honoré de continuer à porter ses couleurs. Nous avons bâti une équipe très solide, et je suis convaincu que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets ensemble."

Intraitables en championnat, Fickou et ses coéquipiers ont déçu en Champions Cup avec deux défaites face aux Harlequins et l'Ulster. À l'occasion de la 10e journée de championnat, les Franciliens recevront Oyonnax, samedi à 14 heures, pour tenter de consolider leur place de leader du Top 14.