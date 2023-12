Pour sa deuxième sortie dans la poule B, le Racing 92, voulait se relever après la défaite à domicile en ouverture face aux Harlequins. Il a encore mordu la poussière dans la plus prestigieuse compétition européenne face à un Ulster impressionnant de réalisme (31-15). Là où le Racing, intéressant dans les intentions, perdait trop de ballons pour faire vraiment mal à son adversaire, la province irlandaise allait droit dans l'en-but avec des phases de jeu simples et rapides. Les choses se compliquent pour les Franciliens avec ce revers à zéro point...

La Champions Cup aurait-elle déjà échappé au Racing 92 ? L'ambitieux club francilien ne pensait sûrement pas boucler les deux premières journées de la compétition avec un petit point glané sur 10 possibles. Comme la semaine passée, le club entraîné par Stuart Lancaster a encaissé 31 points pour tomber sans contestation possible face à l'Ulster 31-15. Si les intentions ont été bonnes côté Racing, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, d'approximations et de précipitation pour transformer les temps forts en points, contrairement à son adversaire quasiment assuré des 5 points dès le début de la seconde période. Les deux essais de Tarrit pour le Racing ont entretenu vainement un espoir évanescent. Les ambitions dans la compétition semblent déjà parties.

A lire aussi : Champions Cup - Steven Kitshoff monstrueux, Siya Kolisi et Gaël Fickou à la peine : le baromètre de Ulster-Racing 92

Un début tonitruant pour l'Ulster

Le début de rencontre était finalement un avertissement sur la suite dans événements. Au bout de 4 minutes, les Irlandais avaient déjà marqué un essai par le 3e ligne Nick Timoney alors que les Français n'avaient plus touché le ballon depuis l'engagement botté par Gibert. Beaucoup de pression mise, des avants très percutants, des arrières tout autant. Et le maul irlandais, après une pénaltouche, concrétisait immédiatement le départ canon (4e, 7-0). Le décor était bien planté mais les Racingmen ne se laissaient pas démonter et réagissaient. Dans l'envie de faire bien et vite, on se précipitait et on rendait des ballons dangereux trop rapidement. L'essai de Le Garrrec, à la 20e minute, était même refusé pour une faute peu évidente Kolingar. Une opportunité d'essai que l'Ulster, lui, ne manquait pas.

Après une nouvelle période de résidence dans les 22m des Franciliens et plusieurs temps de jeu forts devant la ligne, le ballon voyageait sur la gauche où McCloskey, élu joueur du match, gagnait son duel avec Le Garrec pour le deuxième essai (23e, 14-0). Une domination totale au score alors que les Irlandais trouvaient le moyen de perdre toutes leurs touches ou presque. Cependant, la réaction comptable du Racing 92 arrivait vite. Cette fois l'essai de Le Garrec était valable. À la demi-heure de jeu, une chandelle irlandaise sur la médiane était fructifiée par un basculement du jeu vers l'aile gauche. Imhoff faisait la différence et libérait bien pour Le Garrec (30e, 14-5). Le retour amorcé d'un Racing plein de bonnes intentions ? Juste avant la pause, l'Ulster plantait un magnifique 3e essai après de nombreux temps de jeu de ses trois-quarts conclu sur l'aile droite par le 3e ligne Rea, esseulé par une longue passe sautée devant la ligne d'essai (38e, 21-5). À la pause, les Irlandais avaient déjà fait le plus dur sur la route d'une victoire à 5 points.

Le Racing 92 a été dominé par une équipe de l'Ulster plus incisive. Cinquième de la poule 2 avec deux défaites, les Franciliens ont manqué leur premier bloc d'Investec Champions Cup.



Le résumé > https://t.co/yRIfykLSJJ pic.twitter.com/ejb7qJNsdE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023

Un Ulster serein malgré Tarrit

Le retour des vestiaires faisait se poursuivre les malheurs franciliens. Très rapidement, l'Ulster marquait son 4e essai synonyme de bonus. Après une présence assez longue dans les 22m adverses et des pénalités, une dernière, jouée à la main devant la ligne, était aplatie, encore par Timoney (47e, 28-5). Le bonus en poche, la province irlandaise n'avait plus qu'à s'assurer de la victoire pour une soirée parfaite. Un relâchement coupable. 20 minutes plus tard, le Racing avait marqué deux essais de plus, les deux par Janick Tarrit, excellent au talon tout le match. Le numéro 2 du Racing était à la conclusion les deux fois d'une longue présence dans les 22m du Ulster. Après de nombreuses occasions manquées, le leader du Top 14 était enfin plus réaliste, même si Le Garrec manquait encore les transformations (66e, 28-15).

Une dernière pénalité, 10 minutes avant le terme de la rencontre, scellait définitivement le sort du match avec Cooney (70e, 31-15). La poursuite d'un bonus offensif pour le Racing 92 était encore présente mais gâtée par beaucoup trop d'imprécisions. Les Racingmen pouvaient retourner en France avec 0 point et ne comptant que deux unités après deux matches. L’Ulster a réussi totalement sa soirée et s'est relancé dans cette poule B.