Nuit du Rugby : Dupont, l’intouchable

À l'occasion de la dix-neuvième Nuit du Rugby, c'est le capitaine du XV de France et demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont, quart-de-finaliste de la Coupe du Monde et champion de France en titre, qui a raflé les deux titres les plus prestigieux de la soirée de gala du rugby français.

Ce lundi soir, le petit monde de l’ovale hexagonal s’est donc retrouvé à l’Olympia pour la traditionnelle Nuit du Rugby, qui récompense depuis 19 ans les meilleurs joueurs, staffs et marqueurs d’essais des championnats professionnels français (Top 14 et Pro D2). Présidents de toute chapelle, entraîneurs de tout horizon, rugbymen et rugbywomen d’ici et là avaient donc répondu à l’invitation conjointe de René Bouscatel, le président de la Ligue Nationale de Rugby, et de Canal +, le diffuseur historique des championnats nationaux. La soirée en elle-même ? Présentée par les journalistes de la chaîne cryptée Astrid Bard et Guilhem Guarrigues, elle a couru sur près d’une heure et fut plus rythmée qu’à l’habitude, à tout dire. Ce qui ne changea guère, en revanche, c’est le sommet du palmarès et comme attendu, le capitaine du XV de France Antoine Dupont fut donc élu par ses pairs « meilleur joueur du Top 14 » ainsi que « meilleur international français ». Déjà sacré à l’automne 2021, le demi de mêlée du Stade toulousain, champion de France avec les Rouge et Noir au printemps dernier, succède aujourd’hui à Zach Mercer, l’ancien numéro 8 du Montpellier Hérault Rugby, champion de France au printemps 2022.

Très bientôt avec l'équipe de France à 7

Antoine Dupont, qui rejoindra bientôt France 7 et ne participera donc pas au prochain Tournoi des 6 Nations avec la sélection tricolore, expliquait sur la scène de l’Olympia: "Ce titre de champion de Franc, on le doit à tous les joueurs de l'équipe et à ce club exceptionnel. Concernant le trophée, je vais construire une étagère, ce n'est pas un souci. Ce n'est que du positif à gérer."

Pour rappel, c’est le Palois Emilien Gailleton qui fut élu « révélation de l’année » quand Ugo Mola et le staff toulousain obtinrent la distinction de « meilleur staff du Top 14 ». Celui d’Oyonnax, champion de Pro D2, décrocha la timbale concernant la deuxième division professionnelle, l’ancien pilier de l’USO Thomas Laclayat étant de son côté sacré « meilleur joueur du dernier Pro D2 ». Concernant le rugby féminin, la trois-quarts centre de France Féminines Gabrielle Vernier, excellente tout au long de la saison, fut élue « internationale de l’année ».