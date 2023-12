Peato Mauvaka était partout lors de la large victoire du Stade toulousain sur la pelouse des Harlequins, marquée aussi par les performances majuscules de Pierre-Louis Barassi ou Dimitri Delibes. En revanche, Joe Marler et Marcus Smith n'ont pas assumé leurs statuts en face. Voici le baromètre du match.

Les tops

Peato Mauvaka

Décidément, il est dans la lignée de son incroyable Coupe du monde. Et le retour des matchs « internationaux » lui va bien. Ce dimanche, Peato Mauvaka a encore fait preuve d’une activité impressionnante. Souvent sollicité, il a constamment trouvé de l’avancée dans la défense anglaise. Et il s’est de nouveau avéré décisif avec une intervention et une passe magnifique, après une combinaison sur touche, pour l’essai de Matthis Lebel. A noter qu’il a aussi inscrit un essai lui-même.

Pierre-Louis Barassi

C’est l'homme de ce début de Champions Cup du côté du Stade toulousain. Déjà très en vue lors du large succès contre Cardiff (son meilleur match depuis qu’il est arrivé à Ernest-Wallon durant l’été 2022), il a maintenu un niveau élevé aux Harlequins. En effet, il a rendu une autre copie parfaite, en étant notamment irréprochable sur le plan défensif. Et il s’est même offert un petit festival offensif avec un doublé à la clé. Il monte clairement en puissance.

Dimitri Delibes

Il était de retour dans le XV de départ toulousain. Et, à un poste extrêmement concurrentiel, Dimitri Delibes a marqué de précieux points. Auteur d’un essai en première mi-temps, prouvant qu’il demeure un finisseur hors pair, le joueur - parti en stage avec France 7 en début de saison - en a offert un autre sur un plateau à Peato Mauvaka. Globalement, il a également été très incisif sur chacune de ses interventions et s’est montré rassurant.

Dimitri Delibes a impressionné pour sa première apparition de la saison. Icon Sport

Irné Herbst

Dans une journée morose pour les Harlequins, c’est le belle histoire du côté anglais. Appelé à remplacer prématurément Dino Lamb, sorti à cause d’un impressionnant K.-O., Irné Herbst a montré qu’il était prêt à assumer son rôle. Présent dans le combat de manière générale, il s’est aussi imposé comme le meilleur finisseur de son équipe lors de cette deuxième journée. En effet, il a inscrit deux essais, à chaque fois en puissance à l’approche des lignes.

Les flops

Joe Marler

On peut compter 88 sélections en équipe d’Angleterre, être une icône des Harlequins et passer au travers lors d’un des matchs les plus importants de la saison… C’est ce qui est donc arrivé à Joe Marler face à Toulouse. Évidemment titulaire au coup d’envoi, il a clairement raté sa première mi-temps. Dominé en mêlée fermée, il a aussi été à la peine dans le jeu courant, au point de céder sa place à la pause. Et la mêlée anglaise s’est d’ailleurs beaucoup mieux portée par la suite.

Marcus Smith

L’autre joueur phare des Harlequins est également passé à côté de son match ce dimanche. En feu lors de la victoire majuscule sur le terrain du Racing 92 une semaine plus tôt, Marcus Smith a vécu une première mi-temps cauchemardesque. Il a démarré sa partition par une pénaltouche ratée, laquelle aurait dû offrir une occasion en or aux siens. Il a aussi envoyé un ballon directement en ballon mort et a même vu une transformation, pourtant largement dans ses cordes, fuir les poteaux alors que son équipe était encore en vie. Bref, il n’a pas du tout pesé sur cette rencontre.