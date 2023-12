Antoine Dupont est revenu sur la belle victoire de Toulouse sur la pelouse des Harlequins (47-19). Le demi de mêlée des Rouge et noir affirme que l'ouverture de la Champions Cup a fait du bien à son équipe.

Antoine Dupont peut avoir le sourire. Une semaine après avoir étrillé Cardiff en ouverture de la Champions Cup, Toulouse a terrassé les Harlequins au Twickenham Stoop. Le demi de mêlée toulousain est revenu sur cet épatant succès bonifié au micro de France 2. "On ne s'attendait à faire ce genre de prestation. On a le bonus offensif eux ne l'ont pas on savait qu'ils avaient une attaque flamboyante et qu'ils étaient capables de mettre beaucoup d'essais. On savait que ce serait un match très ouvert et je pense que nous avions bien attaqué le match même si on a eu des difficultés à sortir de notre camp contre le vent. On a su rectifier le tir avec une défense assez imperméable".

26 points en deuxième période

Logiquement devant à la pause (21-12), les champions de France en titre ont accéléré en deuxième mi-temps en marquant vingt-six points. Antoine Dupont explique cette brillante prestation par une montée en régime d'un point de vue technique. "Il n'y a pas eu de réajustement majeur à la pause on a parfois fait preuve de maladresse près des lignes, l'appui du vent nous a aidés mais on aurait pu marquer un ou deux essais de plus avant la mi-temps. On a eu cette justesse à la fin du match où on s'est mieux trouvé et le score s'en est ressenti".

Le Stade toulousain a dominé de la tête et des épaules les Harlequins au Twickenham Stoop (47-19). Grâce à cette deuxième victoire bonifiée, les Rouge et Noir confirment leur belle entrée en Champions Cup.

Le résumé \ud83d\udd3dhttps://t.co/3zKNpoX4wl pic.twitter.com/MtMCMgUW29 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 17, 2023

Surtout, ces deux victoires bonifiées ont permis au Stade toulousain de prendre un gros bol d'air. Après un début de saison mitigé en Top 14 (les hommes d'Ugo Mola sont actuellement sixièmes), Toulouse a remis les pendules à l'heure pour le plus grand bonheur de son joyau. "On était sur une période un peu plus compliquée en championnat où on a toujours flanché dès que les matchs étaient serrés. Cette compétition nous a fait du bien. On n'a pas su ramener assez de points à l'extérieur, on voulait vraiment valider notre victoire contre Cardiff et on espère garder cette dynamique la semaine prochaine".