Seul Rochelais à sacrifier à l’exercice médiatique après la cruelle défaite face aux Stormers (21-20) ce samedi après-midi, Will Skelton n’a pas manqué de pointer l’indiscipline fatale des siens. Mais reste confiant pour la suite des évènements.

"Je suis très déçu. Contre une équipe comme les Stormers, tu peux mener tout le match mais si tu manques des occasions et commets trop de fautes, ça se retourne contre toi et tu le payes à la fin. C’est ce qu’il s’est passé… Notre discipline n’était pas assez bonne. On leur a donné des points faciles en concédant des fautes en zone de marque. Nous allons tirer les leçons", a notamment réagi le deuxième ligne australien de La Rochelle en conférence de presse, après cette défaite sur le fil qui compromet encore davantage les chances de qualification du double tenant du titre de la Champions Cup.

Six jours après la défaite inaugurale face au Leinster, Will Skelton assure néanmoins y croire encore dur comme fer : "Nous avons deux bonus défensifs et il reste deux matchs. Ce sera tout ou rien face à Leicester et Sale. J’ai une confiance totale. Une confiance totale en notre système, notre staff, notre groupe, dans la manière dont nous voulons jouer et dans le fait que cela viendra. Parfois le tableau d’affichage ne reflète pas ce qu’il se passe en coulisses. Nous travaillons très dur à l'entraînement. La saison de Top 14 est encore longue, on a du temps pour construire une dynamique. C’est le moment de se resserrer, de regarder comment on peut revenir plus fort."