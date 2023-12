Colomiers rugby a officialisé la prolongation de son deuxième ligne Maxime Granouillet. Et le club haut-garonnais ne devrait pas s'arrêter là dans son recrutement pour l'année prochaine.

Colomiers s'active sur le marché des transferts. Déjà la semaine dernière, les dirigeants columérins avaient activé la carte joker médical pour faire revenir Alexandre Manukula. Le puissant deuxième ligne (2,02m, 133kg), en manque de temps de jeu à Montauban (2 feuilles de match, 0 titularisation cette saison) venait suppléer la longue absence de Jack Whetton, opéré, d'autant que l'autre numéro 5 Janse Roux enchaîne les matchs mais souffre d'une épaule douloureuse. Le joueur passé par Toulouse, Montauban et Colomiers (2019-2020) est d'ailleurs suppléant ce vendredi soir à Mont-de-Marsan.

Ce vendredi, le club officialisait la prolongation de son deuxième ligne de devoir Maxime Granouillet (31 ans), souvent pénalisé mais précieux dans le combat. L'ancien Aurillacois (1,97m, 114kg), présent en Haute-Garonne depuis 2018, est désormais lié au club jusqu'en 2026.

Mais ça n'est pas tout. Faisant face à plusieurs départs à la retraite (Girard, Gori sont les seuls officiels à ce jour) et fins de contrat à l'issue de la saison, Colomiers rugby travaille à modeler son effectif pour la saison 2024-2025. D'une part, si Baptiste Serrano a été prêté à Blagnac dans l'optique qu'il s'aguerrisse dans le championnat de Nationale, l'ensemble des espoirs aperçus en Pro D2 en début de saison (Béchu, Parpagiola, Pacome pour ne citer qu'eux) sont grandement estimés et font part du projet à long terme. Et Max Auriac, prêté par le Stade toulousain, pourrait bien rester de l'autre côté du périphérique. Les parties discutent pour prolonger une aventure qui semble convenir à tout le monde. Pour rappel, l'arrière/ouvreur de 21 ans formé à Toulouse s'est gravement blessé début septembre (rupture du ligament croisé antérieur).

Cet été, l'arrière Max Auriac a vécu un moment particulier puisqu'il a pris part à la rencontre amicale entre Toulouse, son club de toujours, et Colomiers, où il est prêté. Icon Sport

En ce qui concerne le poste de demi d'ouverture, Brett Herron et Maxime Javaux se partagent la tâche. En juin prochain, le second nommé arrive en fin de contrat. Pour l'heure, les dirigeants se sont penchés sur les profils de Thibault Debaes et Franck Pourteau. Le premier fait face à une forte concurrence au sein de la Section paloise (Simmonds, Despérès, Mondinat), tandis que le second, actuellement à Rouen, connaît bien la région. Il a porté les couleurs rouge et noir entre 2011 et 2016.