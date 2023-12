Après avoir enrôlé Noa Nakaitaci, l'USA Limoges continue de surprendre avec le recrutement de Paula Ngauamo, talonneur qui a disputé plus de 100 matchs dans l'élite et la dernière Coupe du monde avec les Tonga.

La saison de Limoges est-elle en train de basculer ? L'USAL, avant-dernier de la poule 1 de Nationale 2, est le théâtre de nombreuses manoeuvres. En effet, l'homme d'affaires limougeaud Romain Détré, un temps intéressé par le rachat du Biarritz Olympique, a été élu au conseil d'administration de l'USAL fin novembre. Et cela ouvre de nouvelles perspectives au club.

En début de semaine, on apprenait que Noa Nakaitaci, international français (33 ans, 15 sélections dont deux Tournois et une Coupe du monde), débarquait pour "apporter une vraie plus-value à la jeune ligne de trois-quarts Usaliste". Ce vendredi, c'est Paula Ngauamo qui s'engage avec Limoges.

International tongien, le talonneur a tout connu en France, entre Oyonnax, le Stade montois, Agen ou encore le CO. Âgé de 33 ans, il a disputé plus de 100 matchs dans l'élite, et bénéficie d'une grande expérience internationale, avec plus de 30 sélections pour les Tonga, dont trois Coupes du monde.