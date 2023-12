James Hart n'a plus joué depuis la résiliation de son contrat avec le Stade montois. Mais le demi de mêlée va retrouver la compétition, en rejoignant l'USA Limoges.

Le joueur franco-irlandais avait multiplié les péripéties, entre Covid-19, vaccin provoquant une péricardite (inflammation de l’enveloppe autour du cœur, N.D.L.R.), et départ à Mont-de-Marsan incompatible avec sa vie familiale. En janvier dernier, il convenait avec les dirigeants montois d'une résiliation de contrat avant de se consacrer à des activités loin du rugby. James Hart n'a plus joué de match officiel depuis le 17 novembre 2022 et une défaite montoise à Aix (20-19). Mais il va retrouver la compétition puisque l'USA Limoges a décidé de lui faire confiance.

Le club de Nationale 2, qui a vu Romain Détré intégrer son conseil d'administration fin novembre, se montre actif sur le marché des transferts. Ces deux dernières semaines, Limoges, entraîné par Mirco Bergamasco, a annoncé les recrutements de l'international français Noa Nakaitaci (il a d'ailleurs disputé son premier match la semaine dernière à Graulhet) et Paula Ngauamo. Pour l'heure, avant la reprise le week-end du 13 janvier, l'USAL pointe à l'avant-dernière place de la poule 1 de Nationale 2, à 4 points derrière le premier non-relégable Marmande.