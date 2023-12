Direct. Agen - Montauban : suivez le match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Agen et Montauban. Coup d'envoi à 19h30.

Après sa défaite à Angoulême, Agen voudra se racheter à domicile face à une équipe mieux classée. Les Agenais qui ont remporté tout leur match chez eux et voudront continuer cette série. Montauban qui a largement battu Aurillac lors de la dernière journée, doit venir gagner à Agen, au risque de voir leurs adversaires du soir les dépasser au classement. Ce match aura lieu au stade Armandie et sera arbitré par M. Castaignède.