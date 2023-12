Pourtant régulièrement titulaire du côté de Bristol cette saison, le centre Virimi Vakatawa est absent de la feuille de match pour la rencontre d'Investec Champions Cup face à l'Union Bordeaux-Bègles. La raison ne serait pas sportive, mais bel et bien liée à son problème au cœur qui l'avait obligé à arrêter sa carrière en France l'année dernière.

Il se faisait une joie de retrouver les pelouses françaises lors d'un match officiel. Un an après l'annonce prématurée de sa retraite sportive en raison d'une pathologie cardiaque, Virimi Vakatawa aurait pu retrouver les terrains de l'Hexagone ce week-end, lors de l'Investec Champions Cup. Joueur des Bristol Bears depuis plusieurs mois, l'ancien international tricolore aurait dû fouler la pelouse de Chaban-Delmas samedi, pour y affronter l'Union Bordeaux-Bègles. Une chose dont il rêvait depuis longtemps, comme il nous l'avait récemment confié : "Cela va être très spécial mais ça va me faire du bien de rejouer en France". Pourtant, lors de l'annonce des compositions d'équipes la veille de ce rendez-vous, le nom du centre ne figurait pas parmi les 23 Bears appelés à participer à cette rencontre.

Bristol craignait une défaite sur tapis vert

Un choix qui, à première vue, pourrait être sportif mais, selon nos informations, ce serait un problème bien plus administratif qui empêche le colosse de jouer ce samedi. Interdit de jouer au rugby avec un club français par la Fédération Française de Rugby après que des spécialistes lui aient diagnostiqué sa pathologie cardiaque, Vakatawa aurait vu Brisol être précautionneux sur son cas. Le club anglais craindrait que la FFR et (ou) que l'Union Bordeaux-Bègles se servent du fait que Vakatawa soit interdit de jouer en France pour porter réclamation et faire perdre les Bears sur tapis vert.

On a revu Virimi Vakatawa sur un terrain crampons au pied avec les Barbarians. L'ancien joueur du XV de France a décidé de braver les risques décelés par les examens médicaux. Il espère bien retrouver un club qui se trouvera forcément à l'étranger. https://t.co/W0kQXhKsX4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 23, 2023

Pour la Fédération, peut-être y a-t-il une crainte d'être tenue pour responsable en cas de problème médical sur le terrain. L'instance aurait déjà fait savoir son étonnement lorsque le joueur avait joué sous le maillot des Barbarians face aux Samoa en août dernier, à Brive. Pour Bristol, il fut alors jugé plus sage de laisser hors du groupe Vakatawa et de s'éviter quelconque problème administratif qui aurait un impact sur le sportif. C'est donc avec une paire de centres James Williams - Piers O'Conor que se déplacent les Bears ce samedi. Un match important entre deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée de la compétition.