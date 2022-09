Dans le communiqué, les dirigeants du Racing 92 déclarent : "Particulièrement peiné par cette terrible nouvelle, le Racing 92 apporte son total soutien à Virimi Vakatawa et a immédiatement mis en place toutes les dispositions pour accompagner son joueur emblématique le mieux possible dans ces moments particulièrement difficiles." Pour l’heure, la raison médicale n’est pas connue.

Toujours est-il que le magicien quitte la scène française sur son plus mauvais tour. Fantasque trois-quart centre, il n'aura connu que le maillot du Racing 92. Virimi Vakatawa est de ces joueurs qui fait lever les foules et donne des frissons à tout un stade. Et qui l'a fait à plusieurs reprises à l'image de ce geste lors du premier match de la coupe du Monde 2019 face à l'Argentine où il fait complètement asseoir son vis à vis. Son audace sur le moindre terrain lambda comme au Millenium (Principality Stadium) montrait à quel point le rugby était simplement un jeu pour lui. On gardera en tête aussi ce malheureux souvenir lors de sa percussion sur Samuel Ezeala qu'il laissa K.O, un exemple de sa force naturelle surpuissante. Nous parlons de ce mauvais souvenir aussi car la personnalité du joueur en avait été révélée, extrêmemnt peiné de ce contact avec le Clermontois. Il était d'ailleurs aller à l'hôpital rendre visite au blessé pour prendre des nouvelles. "Mon frère se sent mieux. Je te souhaite un prompt rétablissement. Que Dieu te bénisse" avait-il écrit sur Twitter.

À son meilleur niveau, le natif de Rangiora n'a que peu d'égal à ce poste central. Mais ce talent, cette facilité n'est pas dénuée de compréhension et de lecture du jeu, comme l'expliquait son ancien manager Laurent Labit : "Contrairement à ce que les gens croient, Viri n’est pas seulement le brésilien du rugby. C’est quelqu’un qui analyse le jeu, qui connaît parfaitement ses adversaires et les lignes de course qu’il utilisera face à eux. Beaucoup d’entraîneurs rêveraient d’avoir un joueur comme ça". Jamie Roberts, alors dans l'effectif du Racing appuyé les qualités de ce joueur hors-norme. "À l’époque, Vakatawa était le môme du centre de formation. Il ne parlait ni Français, ni Anglais. Un jour, Laurent Labit lui a demandé de nous rejoindre à l’entraînement. Au bout d’une heure, on s’est tous regardé, surpris : "Qui est donc ce mec ?" Il nous faisait tous passer pour des idiots. Quels appuis ! Quelle puissance ! C’était dingue, quand j’y repense…"

Roi sans couronne

Auteur de 50 essais sous sa tunique ciel et blanche en Top 14, Champions Cup et Supersevens confondus, il y aura disputé en tout et pour tout 149 rencontres. La dernière en date avec son club étant le barrage perdu face à Bordeaux-Bègles. Mais son ultime tour de magie aura été face au Japon le 9 juillet dernier et une victoire 20 à 15 lors de la tournée au pays du Soleil levant. Seule ombre au tableau et pas des moindres, il n'a remporté aucun titre avec le club francilien malgré deux finales européennes en 2018 et 2020. Avec le maillot bleu frappé du coq aussi, l'armoire est vide puisqu'il n'a pas été du Grand Chelem en 2022 et ces cinq participations (2016, 2017, 2018, 2020 et 2021) n'auront rien donné de plus. Lors de son passage dans le rugby à 7 de 2014 à mai 2017, il aura disputé 121 rencontres pour 78 essais. Là aussi, sans remporté la moindre coupe. Un point presse sera organisé demain, mardi 6 septembre à 12h au centre d’entraînement du Plessis-Robinson en sa présence. À ses côtés, le président Jacky Lorenzetti, son manager Laurent Travers et le sélectionneur Fabien Galthié.