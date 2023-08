Virimi Vakatawa a repris la compétition vendredi soir à Brive avec les Barbarians Britanniques face aux Samoa. L’ancien trois quarts centre du XV de France était très satisfait de sa performance.

On se souvient qu’il avait renoncé au rugby professionnel en France en raison d’une malformation cardiaque évolutive. On a revu Virimi Vakatawa crampons aux pieds. Onze mois après l’arrêt de sa carrière l’ancien trois quarts centre du XV de France et du Racing (32 sélections) a participé au match entre les Samoa et les Barbarians Britanniques qui s’est joué vendredi soir à Brive. Une rencontre qui servait de préparation aux Samoans qualifiés pour la Coupe du Monde.

Le sourire dans la défaite

Virimi était titulaire chez les Barbarians aux côtés de l’ancien wallaby Curtis Rona. Il a joué 55 minutes sans faire d’énormes exploits, forcément un peu court physiquement mais capable de deux petits gestes d’éclat. Tous les joueurs l’ont applaudi et le public de Brive s’est levé. À ce moment-là, les Samoans menaient 18 à 0. Ils se sont imposés finalement 28 à 14.

"Oui, tout s’est bien passé, je remercie Dieu, évidemment, nous n’avons eu qu’une semaine de préparation alors que les Samoa s'entraînent depuis longtemps tous ensemble. Alors ce fut un peu dur, particulièrement en défense. Mais dans l’ensemble, je suis content," furent les premiers mots de l’ancien joueur du XV de France. Son entraîneur Pat Lam s’est montré très satisfait et n’a pas exclu de le revoir un jour. Il entraîne Bristol, on le rappelle.