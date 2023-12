Ce dimanche, le Stade toulousain joue gros face aux Harlequins une équipe aussi performante que joueuse. Une affiche alléchante avec des Anglais tombeurs du Racing 92 lors de la première journée.

Quelle meilleure manière pour attaquer la Champions Cup que de terrasser Cardiff 52 à 7 ? En rééditant la semaine suivante face aux Harlequins par exemple. Certes, l'opposition ne sera sans doute pas la même dans la banlieue de Londres. Les Quins' ont réalisé une grande performance sur la pelouse (synthétique) du Racing 92 d'où ils sont revenus les valises pleines de points et surtout de confiance avant d'affronter les Rouge et Noir.

Pour les Toulousains, ce déplacement au Stoop sera sans doute le match le plus relevé de cette phase de poule et surtout celui qui pourrait décider de la suite de leur campagne. Face aux Franciliens, les Anglais ont montré qu'il faudrait compter sur eux, "Le match des Harlequins au Racing était assez impressionnant à la fois sur la qualité de leur rugby, l'intensité qu'ils ont été capables de mettre" avoue Ugo Mola, le coach des Rouge et Noir. À La Paris La Défense Arena, les Harlequins ont remporté un match qui semblait pourtant promis aux Ciel et Blanc. Pour ça ils ont, certes, pu compter sur un collectif huilé mais aussi sur d'excellentes individualités comme le souligne l'entraîneur de Toulouse, "C'est une équipe qui lorsque vous regardez les individualités n'a pas beaucoup de failles, leur centre du terrain est très complémentaire. Il y a peu d'équipes qui ont autant de menaces sur le terrain, de par leur conquête, leur lancement, leur individualité. La menace vient de partout". Une analyse partagée par son demi de mêlée et capitaine, Antoine Dupont : " C'est une équipe qui est offensivement très dangereuse avec des atouts à peu près partout sur le terrain."

"Cette charnière qui reste une des meilleures d'Europe"

Des joueurs ultra-performants, à l'image de Marcus Smith dans tous les bons coups à Paris, "Cette charnière qui reste une des meilleures d'Europe, le rappelle Ugo Mola, dès qu'elle a des ballons et des rucks rapides ce sont des garçons qui font les bons choix". Après une Coupe du monde et un début de saison en demi-teinte, Marcus Smith a pu pleinement s'exprimer à Nanterre et a rappelé à quel point il pouvait se montrer dominant. Antoine Dupont confirme : "Tous les deux, avec Dany Care, ils ont fait un très grand match. Ils ont un style de jeu qui me plaît. C'est une équipe qui nous ressemble sur la philosophie de jeu, dans la volonté de porter le ballon, le déplacer, tenter des choses."

Mais derrière cette charnière, c'est toute une équipe qui performe, en témoigne leur bonne troisième place en Premiership (le championnat anglais). Au centre du terrain, la paire André Esterhuizen - Will Joseph est impressionnante. Tout comme leur troisième ligne centre et capitaine Alex Dombrant, très bon face aux Franciliens. Un match de haut vol s'annonce au Stoop, même si Mathis Lebel prévient "Il ne faudra pas tomber dans un match d'Harlem Globtrotteurs."