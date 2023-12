Sur sa pelouse synthétique de La Paris La Défense Arena, le Racing 92 a manqué son entrée en Champions Cup. Les Franciliens s'inclinent 28 à 31 face aux Anglais des Harlequins. L'ouvreur du XV de la Rose a réalisé un très grand match, Gaël Fickou a lui loupé sa prestation.

Les tops

Syia Kolisi

Après des débuts timides sous les couleurs des Ciel et Blanc, Syia Kolisi tient son premier bon match. Il se signale d'abord en grattant un ballon chaud et soulage les Franciliens. Balle en main il a été impressionnant. Le premier essai vient de lui, il récupère un bon ballon et se joue de la défense anglaise avant de bien servir Woki. Un peu plus tard il perce de nouveau et sert encore une fois dans le bon timing son demi de mêlée. En défense il réussit onze plaquages mais en manque quand même trois.

Nolann Le Garrec

La saison du jeune demi de mêlée est pour l’instant impressionnante. Ce dimanche, il marque deux essais. Sur le premier il suit bien une percée de Kolisi et se joue magnifiquement de Tyrone Green. Une feinte de facteur plus loin et il s'offre un doublé. Pour le reste sa gestion est plutôt bonne, même si son pack est globalement dominé.

Marcus Smith

Une performance "Smithesque", Marcus a alterné l'excellent et le un peu moins bon. Mais son apport a été tel que son déchet passe finalement au second plan. Sur le premier essai des Anglais, il mystifie littéralement Nolann Le Garrec et se joue de Siya Kolisi puis Gaël Fickou. Son drop sur un renvoi d'en-but adverse est un modèle du genre et permet aux siens de revenir aux citrons avec trois points d'avance.

Il sait aussi créer des décalages par la passe comme cette magnifique sautée, pour son centre William Joseph, qui aurait mérité d'aller plus loin. On est moins habitué à la rudesse de sa défense, mais contre le Racing il a été très bon partout. Il revient parfaitement sur Juan Imhoff qui filait à l'essai. Son plaquage sur Henry Arundell, qu'il pousse en touche, n'est pas moins excellent. On en oublierait presque ces deux pénaltouches non trouvées.

Alex Dombrant

Le capitaine des Anglais a réalisé un match de patron, plutôt bien contenu par la défense des Ciel et Blanc en première période, il a repris le dessus après la pause. Sur son essai il transperce la défense des Français, enfonce tout sur son passage et permet aux Harlequins d'y croire. Il termine son match avec six défenseurs battus, 9 plaquages pour 0 manqué.

Le Racing 92 rate son entrée en Champions Cup avec une défaite à domicile face aux Harlequins.



Les flops

Gaël Fickou

Gaël Fickou qui faisait partie des meilleurs internationaux depuis le retour de la Coupe du monde ne s'est pas montré à son avantage face aux Harlequins. Réputé très solide en défense, le Francilien a failli dans sa tâche principale. Trop souvent les siens ont été transpercés au centre du terrain. Fickou ne peut y être étranger. Sur l'essai d'André Esterhuizen il manque complètement son intervention sur son vis-à-vis et ne laisse le Springboks filer à dame. Sur celui de Smith il est impuissant. Il termine son match avec 50% de plaquages manqués, c'est beaucoup trop à ce niveau...

Henry Arundell

Le serial marqueur du Racing ne s'est pas montré à son avantage. Dans un match qui pour lui, l'ancien des London Irish, faisait office de derby personnel, il n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Ballon en main, parce que c'est ce qu'on attend de lui, il n'a pas eu beaucoup de munitions à se mettre sous la dent, mais il n'a pas fait grand-chose de ses quelques ballons. Il n'avance finalement que de 7 mètres. En fin de match, sur une action des Franciliens, il se fait pousser en touche par Smith. Ce même Smith qui se joue de lui un peu plus tard. En défense il loupe trois de ses cinq plaquages.