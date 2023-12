Face à Gloucester, Baptiste Jauneau sera titulaire pour la première fois depuis le 29 octobre. Le jeune demi de mêlée de Clermont a été déchargé de son statut de vice-capitaine et sera attendu pour vraiment lancer sa saison.

Deux entorses à la cheville et des grimaces. Le début de saison de Baptiste Jauneau pourrait être vulgairement résumé ainsi. Pour son deuxième exercice "plein" avec l'effectif professionnel, le jeune demi de mêlée de Clermont (20 ans) est évidemment frustré après un automne quasiment vide. À Gloucester, Jauneau sera titulaire au sein de l'escouade auvergnate, une première depuis le 29 octobre dernier, à Lyon. Nouvelle tête de gondole de l'institution jaune et bleue après le départ de Damian Penaud, le numéro 9 casqué à l'occasion de balayer un début de saison plutôt terne et de valider les belles promesses entrevues contre Édimbourg.

Entré à l'heure de jeu, à l'instar de six de ses coéquipiers, Baptiste Jauneau avait particulièrement électrisé la pelouse du Michelin. Auteur d'une énorme percée en fin de match, le champion du monde bleuet était proche de filer à dame. Christophe Urios regrettait d'ailleurs que son protégé ne soit pas allé au bout. "Il a amené cette énergie pour bien finir la rencontre. En étant capitaine en fin de rencontre, il fallait qu’il amène cette vitesse! Il ne s’est pas beaucoup trompé, mais quand il traverse le terrain il doit marquer (rires) !".

Plus de simplicité ?

Surtout, la jeune promesse de Clermont a dynamisé le jeu de son équipe avec une recette simple : coller aux rucks, éjecter très vite les ballons et ne pas surjouer. À la fin de l'été, Baptiste Jauneau avait parfois tendance à s'isoler ballon en main, notamment face à Oyonnax et Perpignan. Facteur X par excellence d'une ASM qui n'en manque pas, le numéro 9 s'est parfois brûlé les ailes lors de certains temps forts auvergnats.

Des imperfections logiques pour un demi de mêlée de vingt ans, mais qui se sont donc gommées la semaine passée, face aux coéquipiers d'Hamish Watson. De retour aux affaires à Gloucester, Baptiste Jauneau a un statut à (re)conquérir. Car en son absence, Sébastien Bézy a véritablement pris les commandes au poste de numéro 9 en s'imposant comme un titulaire indiscutable.

Baptiste Jauneau avait accéléré le jeu face à Édimbourg. Icon Sport - Icon Sport

Sans la pression du brassard

Nommé vice-capitaine en début de saison par Christophe Urios, le manager clermontois a revu ses plans avant de décoller pour l'Angleterre. En l'absence d'Irae Simone, blessé au genou, et d'Étienne Falgoux, remplaçant, Baptiste Jauneau ne sera pas capitaine de l'ASM. Fritz Lee assurera l'intérim, de quoi également faciliter la communication avec Hollie Davidson, l'arbitre écossaise de la rencontre. Mais ce choix tend à prouver que l'entraîneur de l'ASM veut d'abord bien remettre en selle son joyau avant de se précipiter.

Avant le coup d'envoi de la saison, Baptiste Jauneau était déjà conscient des efforts qu'il avait à fournir pour véritablement s'imposer en tant que leader des Jaunards. "Jamais je n’aurais imaginé être un jour le vice-capitaine de Clermont, mais maintenant c’est fait, il faut que je prenne mes responsabilités. Christophe attend de moi que j’arrive à gérer un peu plus mes avants et que j’ai un peu plus d’aura, ce que je n’ai pas pour l’instant. Il veut que je fasse une bonne saison, c’est normal, il faut que je sois au niveau d’un club comme Clermont". Sur la pelouse synthétique, Baptiste Jauneau a maintenant toutes les cartes pour accélérer sa saison et sa progression en Auvergne.