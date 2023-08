Fraîchement nommé vice-capitaine de Clermont, Baptiste Jauneau s’est confié sur son nouveau rôle. À seulement dix-neuf ans, le demi de mêlée jaune et bleu veut écrire une nouvelle page du club auvergnat.

Baptiste, vous avez été nommé vice-capitaine de Clermont. Est-ce une surprise ?

Je ne m’y attendais pas du tout mais c’est un grand plaisir. Jamais je n’aurais imaginé être un jour le vice-capitaine de Clermont, mais maintenant c’est fait, il faut que je prenne mes responsabilités. Quand j’étais plus jeune on m’avait nommé capitaine et je me rappelle que j’avais pleuré avant le match parce que je n’aimais pas cela… Je n’ai d’ailleurs plus été capitaine ensuite (rires) ! Mais aujourd’hui j’ai changé, et cela va m’aider à sortir de ma zone de confort et apprendre à être un leader.

Quel sera votre rôle aux côtés d’Irae Simone qui sera capitaine ?

Pour l’instant, je vais surtout écouter et voir comment font Irae Simone et Étienne Falgoux en apprenant d’eux. Ensuite, j’essaierai d’être leader dans le jeu et j’espère qu’en faisant les efforts sur le terrain mes coéquipiers me suivront un peu plus. Et quand je passerai quelques messages, j’espère qu’ils m’écouteront davantage. Mais l’important sera de faire de bons matchs.

Quelles sont les attentes de Christophe Urios à votre sujet ?

Il attend que j’arrive à gérer un peu plus mes avants et que j’ai un peu plus d’aura, ce que je n’ai pas pour l’instant. Il veut que je fasse une bonne saison, c’est normal, il faut que je sois au niveau d’un club comme Clermont.

Christophe Urios attend beaucoup de son demi de mêlée. Icon Sport - Icon Sport

Avez-vous conscience de l’attente vous concernant de la part des supporters clermontois ?

J’essaie de ne pas y penser et d’être naturel en jouant comme je le fais depuis deux ans. J’essaie de m’éclater sur le terrain et de faire pour le mieux. Ce club a assez souffert pour le moment. Cela fait trois ou quatre années que c’est compliqué pour l’ASM. Maintenant, il faut que cela tourne.

Votre brillant parcours avec les Bleuets peut-il vous aider dans votre nouvelle mission de vice-capitaine ?

Bien sûr mais c’est évidemment différent. En U20 je suis avec mes copains, tout le monde a le même âge alors qu’ici il y a beaucoup d’anciens joueurs que je regardais à la télévision il n’y a pas si longtemps que cela. Quand j’étais à Biarritz je les regardais tous et j’étais fan. Aujourd’hui je joue avec eux et il faut que je m’impose. C’est difficile car ce n’est pas dans ma nature, mais j’essaie de ne pas me prendre la tête. Cela viendra naturellement.

Baptiste Jauneaua été sacré champion du monde des moins de 20 ans cet été. Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Comment vous coéquipiers ont-ils réagi à l’annonce de votre nomination ?

Ils m’ont chambré parce qu’ils savent que je ne suis pas très à l’aise (rires). J’espère juste qu’ils n’étaient pas malheureux et qu’ils étaient contents pour moi. Après, c’est à moi de ne pas les décevoir. Au niveau du staff, j’échange beaucoup avec Julien Laïrle et Frédéric Charrier. C’est ce que j’adore dans le rugby. Ils attendent beaucoup de chaque joueur et j’espère être à la hauteur.

Samedi vous vous déplacerez à Oyonnax dans une ambiance qui s’annonce électrique. Qu’attendez-vous de cette première rencontre ?

Ce sera un grand match. Cela fait deux ans qu’Oyonnax marche sur l’eau en Pro D2. Pour leur premier match à Charles-Mathon, cela va être grandiose… surtout contre nous. Ils ont gagné la semaine dernière en match amical et je pense qu’ils seront confiants.

Il faudra mieux débuter que la semaine dernière…

Pas que. Surtout dans un stade comme celui d’Oyonnax. Il faudra qu’on fasse une partie pleine et constante. On sait qu’il y aura des temps faibles mais il ne faudra pas subir, surtout dans ce type de matchs à l’extérieur. Cette défaite nous a tous fait une piqûre de rappel. Face à Nevers, on a réalisé une première période compliquée et contre Oyonnax on s’est un peu écroulé. Mais cela reste des matchs de préparation. Ce week-end sera totalement différent.