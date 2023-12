L'ASM Clermont Auvergne n'aura pas brillé sur la pelouse du Kingsholm Stadium de Gloucester. Résultat, une défaite logique sur le score de 28 à 17 qui ne fait pas les affaires du club français qui devra encore batailler pour décrocher son ticket pour les 8e de finale de la Challenge Cup.

Christophe Urios avait rappelé cette semaine que, malgré la situation sportive compliquée que connaît Gloucester cette saison, cette rencontre n'aurait rien d'une balade de santé pour les Auvergnats. Dans un coin de leur tête, les champions de France 2010 et 2017 espéraient tout de même enchaîner un second succès sur la pelouse de l'avant-dernier du championnat anglais qui, par ailleurs, ne s'était pas forcément rassuré le week-end dernier en battant tout justement les Géorgiens du Black Lion sur le score de 15 à 10.

Clermont tombe sur un os

Les 10 premières minutes de la rencontre ont donné la tendance pour le reste de la soirée. Des fautes, des blessures et un jeu haché qui ne permettait à personne de développer un grand rugby. Sauf que, dans ces conditions, les Anglais avaient tout à gagner, eux qui manquaient de confiance après une série de résultats négatifs (6 défaites de rang en championnat). Ainsi, la formation emmenée par Zack Mercer prenait, minute après minute, un peu plus de confiance. Tant et si bien que Jonny May, profitant d'un peu d'espace, débloqua cette partie en inscrivant le premier essai de la soirée (17e, 5 à 3). Les fans de l'ASM n'ont pas eu le temps de se faire du mouron puisque Baptiste Jauneau, avec beaucoup de réussite, finissait lui aussi dans l'en-but pour redonner l'avantage à son équipe (5 à 10, 18e). Mais alors que nous pensions que cet essai libérerait les têtes clermontoises, c'est tout le contraire qui se passa. Sur deux séquences identiques, Gloucester exploitait au mieux des pénaltouches et envoyait Socino dans l'en-but avec l'appui de ses avants. À la pause, le score était donc de 22 à 10.

Panne sèche

La seconde période ne restera pas dans les annales. Les Anglais, forts de leur avantage conséquent, géraient leur match en profitant des grosses lacunes de la conquête auvergnate. En touche mais surtout en mêlée, les hommes de Christophe Urios ont enchaîné un nombre incalculable d'erreurs qui, à ce niveau, ne permettent pas d'espérer une victoire. Ajoutons à cela une indiscipline chronique (12 pénalités sifflées contre l'ASM) et nous obtenons tous les ingrédients pour une fade défaite. L'essai collectif conclut par Sowakula à l'heure de jeu ne changea pas la donne d'une rencontre où le club français aura fait preuve d'un manque de créativité excessif. Au terme des 80 minutes de jeu, Madame Hollie Davidson siffla donc le premier revers de Clermont-Ferrand dans cette Challenge Cup.

Et ensuite ?

8e de Top 14, Clermont va devoir se relancer lors d'un déplacement périlleux dans le Béarn face à Section paloise. Il faudra attendre le mois de janvier pour reprendre le cours de cette Challenge Cup avec la réception des Scarlets qui ont perdu ce soir à domicile leur confrontation avec le Black Lion (7 à 23). C'est d'ailleurs en Géorgie que les Auvergnats clôtureront cette phase de poules avec espérons-le, un ticket en poche pour les 8e de finale.