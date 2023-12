Sur une bonne lancée, Grenoble pourrait enchaîner un cinquième succès consécutif face à Nevers. De son côté, Vannes, qui a perdu ses deux derniers matchs, pourrait connaître un nouveau revers sur la pelouse d'un Brive nouvelle version... Nos pronostics pour la 14e journée de Pro D2.

Brive - Vannes

S’il y aura de l'enjeu sur toutes les pelouses de Pro D2, ce Brive - Vannes est peut-être la rencontre la plus alléchante. Bien qu'ils aient perdu leur dernière rencontre à Colomiers, il y a du progrès dans les rangs brivistes. De leur côté les Bretons après un très bon début de saison, ont perdu trois fois sur leurs quatre derniers matchs, la défaite à domicile face à Provence étant plus inquiétante. Une victoire face aux leaders, permettrait aux hommes de Broncan de définitivement tourner la page du mauvais début de saison.

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif pour Vannes

Valence Romans - Béziers

Après un bon début de saison, le VRDR a dû mal à enchaîner les bons résultats et glisse dans le bas du classement. De son côté Béziers, troisième, est un peu l'équipe surprise de ce championnat de Pro D2. Les Biterrois, qui restent sur une victoire à l'extérieur, pourraient bien enchaîner sur la pelouse du stade Georges-Pomipdou et enfoncer un peu plus Valence dans la zone critique.

Notre pronostic : Victoire de Béziers

Grenoble - Nevers

Sixième du classement, Grenoble pointerait encore plus haut sans ses six points de pénalité. Le FCG, qui reste sur quatre succès de rang possède actuellement la meilleure série de Pro D2. Contre Nevers, qui réussit très bien à domicile mais a plus de mal à l'extérieur, les Grenoblois pourraient viser une cinquième victoire en autant de matchs et consolider leur place dans le top 6.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Soyaux Angoulême - Rouen

Angoulême, avant-dernier, accueille Rouen, dernier. Les Angoumoisins, qui ont déjà perdu plusieurs fois sur leur terre, n'ont pas le droit à l'erreur ou ils pourraient voir leurs adversaires du soir dangereusement se rapprocher. Mais les Normands n'ont pour l'instant ramené que deux points de leurs déplacements.

Notre pronostic : victoire d’Angoulême

Aurillac - Dax

Malgré la lourde défaite à Moutauban lors de la dernière journée, les Aurillacois sont plutôt en forme. La réception de Dax, qui compte le même nombre de points qu'eux, est une excellente opportunité pour le confirmer. Une victoire permettrait aux Cantalous de se rapprocher du top 6.

Notre pronostic : victoire d’Aurillac, bonus défensif pour Dax

Mont-de-Marsan - Colomiers

Mont-de-Marsan, qui reste sur deux défaites en déplacement, voudra se reprendre au stade Guy Boniface. De son côté, Colomiers, qui n'a gagné qu'une fois à l'extérieur cette saison (sur la pelouse de Montauban), devra faire mieux pour espérer ramener des précieux points de ce déplacement. Une victoire ferait le plus grand bien aux Montois ; une défaite pourrait, en revanche, les sortir du top 6.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

Agen - Montauban

Agen a du mal à enchaîner depuis le début de saison, mais a tout de même remporté tous ses matchs à domicile. En face, Montauban, mieux classé, n'a gagné qu'une seule rencontre hors de ses terres (à Soyaux Angoulême). Une victoire permettrait aux Agenais de dépasser les Montalbanais qui, eux, en cas de défaite, s'éloigneraient du haut de tableau.

Notre pronostic : Victoire d'Agen

Provence - Biarritz

Pour clôturer cette 14e journée de Pro D2, Provence, fort de son succès sur la pelouse de Vannes, reçoit Biarritz qui traverse une période de crise et n'a plus gagné depuis la réception d'Agen le 2 novembre. Une nouvelle défaite et les Biarrots pourraient glisser à la quinzième place. En cas de victoire, les Aixois pourraient, eux, (si le résultat de Brive - Vannes leur est positif) monter sur la première marche du podium.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Provence