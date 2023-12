S’il y a bien une chose qui tient à cœur à Pierre-Philippe Lafond, manager montalbanais, c'est d'offrir la chance aux jeunes pousses qui le méritent de s'exprimer à plus haut niveau. Parmi elles, Killian Ringuet troisième ligne de 20 ans qui se fait une place dans l'effectif professionnel depuis la saison dernière. Retour sur son parcours.

Nombreux sont ceux pour qui ce rêve de gosse a pris fin bien plus tôt que prévu. Dans un monde où le rugby devient de plus en plus exigeant et où la concurrence règne en maître dès les catégories jeunes, certains sont bien souvent contraints de quitter le navire. C'est probablement ce qui aurait pu arriver à Kyllian Ringuet. Originaire de Nuits-Saint-Georges en Bourgogne, le troisième ligne débarque dans le sud avec l'envie de se frotter à ce qui fait de mieux chez les jeunes. Deux options s'offrent à lui : Toulouse ou Montauban.

Presque comme une évidence, Kyllian Ringuet choisit ce Stade toulousain qui fait rêver tous les gamins... Mais tout ne se passera pas comme il l'avait imaginé : "Forcément quand j’ai su que j’étais pris au Stade toulousain j’ai voulu essayer. Ça ne s’est pas très bien passé. J’ai beaucoup appris rugbystiquement mais c’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué. À la fin des deux ans, je voulais arrêter le rugby. J’étais frustré et énervé alors je voulais faire autre chose. Mon père m’a conseillé de continuer. Je n’avais plus envie mais je me suis un peu forcé".

Celui qui jouait initialement au poste d'arrière ou ouvreur débarque alors à Montauban. Et c'est à Sapiac qu'il est replacé en troisième ligne : "J’ai grandi assez vite et je commençais à perdre de la vitesse donc ils m’ont conseillé de passer devant. D’ailleurs je me souviens bien de mon premier entraînement avec les avants, j’avais fait un bon entraînement, j’étais vraiment content ! Depuis je suis resté devant. Finalement, troisième ligne, c’est un poste que j’adore, c’est là où je me sens le mieux et puis c’est complet. Il y a de la course, du contact mais aussi le rôle en touche".

Second souffle à Montauban

Pendant la période Covid, il est surclassé chez les espoirs, enchaîne les matchs et prend de l'expérience. Il connaîtra sa première feuille en Pro D2 à Aurillac deux semaines avant que David Gérard soit démis de ses fonctions : "Jouer mon premier match avec les professionnels c’était vraiment quelque chose d’énorme. Ça m’a vraiment marqué, le résultat aussi. On avait perdu et j’ai le souvenir que je l’avais mal vécu. Nous étions dans une période critique mais sur le plan personnel c’était incroyable. Je me sentais excité et fier avec la sensation de passer un cap". La saison dernière, il s'offre donc neuf feuilles de match pour trois titularisations et un essai lors de sa première numéro 7 dans le dos.

Depuis l'arrivée de Pierre-Philippe Lafond à la tête de l'USM, le troisième ligne a pris de l'importance dans l'effectif professionnel et fait désormais partie de la rotation à son poste. Joueur très actif offensivement comme défensivement et particulièrement habile sous les ballons hauts, bien aidé par son mètre quatre-vingt-seize, Kyllian Ringuet a enchaîné quelques prestations remarquées en mettant régulièrement son équipe dans l'avancée.

Cette saison il a déjà joué sept rencontres sur treize journées écoulées. Malgré tout, Kyllian Ringuet reste prudent : "Le rugby occupe une grande place dans ma vie c’est ce que je veux faire mais je ne m’emballe pas". Après une expérience compliquée au Stade toulousain, le jeune joueur ne préfère pas se projeter trop vite sur l'avenir et n'oublie pas que le chemin est encore long : "Je n’ai pas forcément peur que ça s'arrête. Tout ce que je suis en train de vivre pour moi c’est presque que du bonus. Je suis encore jeune et si tout venait à s’arrêter je serais vraiment déçu mais je sais que je pourrais faire autre chose. Je profite à fond et si ça se passe bien ça sera super mais je tournerai la page dans le cas inverse. Je suis déjà passé par une déception au Stade toulousain donc si je dois tourner la page du rugby je le ferai. Aujourd'hui, Je veux continuer à jouer et à m’éclater à Montauban. Je veux progresser et m’améliorer c’est tout."

En parallèle du rugby, Kyllian Ringuet est en école de commerce pour assurer ses arrières. S'il continue sur cette voie, le jeune troisième ligne pourrait en tout cas fouler les pelouses encore un bon bout de temps avec le goût sans doute d'une revanche inavouée.