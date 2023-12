Après le pilier grenoblois Irakli Aptsiauri et le centre oyonnaxien Théo Millet, le Lou pourrait prochainement enregistrer un troisième engagement en vue de la saison prochaine : le demi de mêlée d'Oyonnax Charlie Cassang (28 ans) est en contacts avancés avec le club rhodanien.

À défaut d'être jusqu'à présent parvenu à enrôler une pointure internationale (le Bok Jean Kleyn et l'Anglais Jamie George, notamment, l'ont récemment éconduit), le Lou effectue son marché dans l'Hexagone. Après avoir convaincu le pilier droit géorgien de Grenoble Irakli Aptsiauri (20 ans) et le centre oyonnaxien Théo Millet (26 ans), le club rhodanien est en discussions avancées avec le demi de mêlée d'Oyonnax Charlie Cassang (25 ans). L'ancien Clermontois, grand artisan de la remontée des Aindinois, est engagé jusqu'en 2025, ce qui nécessitera un accord entre les deux clubs voisins.

Bayonne et Clermont s'étaient renseignés

Charlie Cassang, aligné à chaque rencontre depuis le début de saison, est un des demis de mêlée les plus suivis sur le marché des mutations : ces dernières semaines, Bayonne et Clermont s'étaient aussi intéressés à sa situation mais Lyon tient la corde pour s'attacher ses services. Du côté de Gerland, si Baptiste Couilloud et Martin Page-Relo sont engagés jusqu'en 2025, Jean-Marc Doussain (32 ans, 17 sélections) arrive, lui, au terme de son contrat.