Le talonneur australien de Montpellier devrait être prêté à La Rochelle jusqu'à la fin de la saison. Il viendrait compenser l'absence de Quentin Lespiaucq-Brettes, blessé face à Bayonne le 11 novembre dernier.

Le Stade rochelais a besoin de talonneurs. Avec la blessure de Quentin Lespiaucq-Brettes, la possible sélection de Pierre Bourgarit au Tournoi des 6 Nations 2024, et le niveau actuel de Sacha Idoumi, le club double champion d'Europe rencontre des difficultés à ce poste. Il semblerait que les dirigeants maritimes aient décidé d'accélérer à ce niveau. D'après nos confrères de Midi Libre, Tolu Latu serait tout proche de s'engager avec le Stade rochelais.

Un prêt jusqu'à la fin de la saison ?

Le talonneur de Montpellier rejoindrait l'Atlantique sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Très utilisé en début de saison par Richard Cockerill, l'international australien (22 sélections), n'a eu aucune chance de se montrer depuis l'arrivée de Patrice Collazo et du nouveau staff. Arrivé cet été en provenance des Waratahs, le Tongien de 30 ans est engagé avec le MHR pour un contrat de deux ans.

À Montpellier, Brandon Paenga-Amosa, Vano Karkadze et le jeune Adrien Sonzogni devraient se partager le poste. Pour rappel, les Montpelliérains sont quatorzièmes du Top 14. Ils n'ont plus gagné en championnat depuis la première journée et la réception de.. La Rochelle (26-15). Mais Bernard Laporte et son équipe ont remporté un premier succès en battant Newcastle en EPCR Challenge Cup (19-24). Ce week-end, les Héraultais reçoivent les Ospreys au GGL Stadium (dimanche, 14 heures), tandis que les Rochelais se rendent en Afrique du Sud pour y défier les Stormers (samedi, 14 heures) en Investec Champions Cup.