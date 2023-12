Ce lundi 11 décembre la cérémonie des Oscars Midi olympique faisait étape à Montauban. Alexis Bernadet demi de mêlée de 22 ans a reçu l’Oscar espoir.

Bastien Guillemin n’était pas le seul à être honoré lors de cette cérémonie des Oscars à Sapiac car si l’effectif montalbanais est constitué en majorité de joueurs expérimentés, il ne faut pas en oublier les jeunes pousses. Et il n’y a pas si longtemps que ça, Alexis Bernadet était loin d’imaginer que le rugby professionnel lui tendrait les bras. Celui qui a grandi en région parisienne avant de s’installer à Toulouse pour ses études a bien failli passer entre les mailles du filet. "Quand j’y repense, je me dis que c’est incroyable. Je jouais à Castanet en espoir fédéral et jamais je ne me suis dit que je jouerais en Pro D2 deux ans plus tard". Mais l’USM a eu le nez fin en proposant au demi de mêlée de rejoindre l’effectif des espoirs. Alexis Bernadet a donc gravi les échelons avant de connaître ses premières feuilles de match en Pro D2 en 2022. Et si ce dernier avait d’abord la dure tâche de remplacer Shaun Venter, il s’est ensuite fait une place parmi "les grands".

À seulement 22 ans, il compte déjà 31 feuilles de match avec l’effectif professionnel. Cette saison le numéro neuf n’a pas manqué une seule journée du championnat et accumule neuf titularisations pour deux essais avec les Vert et Noir. "Je suis sûre qu’il a une grande carrière devant lui. Il faut qu’il prenne confiance en lui et qu’il ne se pose pas trop de questions", assurait Bastien Guillemin. Ce lundi 11 décembre c’est donc en toute logique qu’Alexis Bernadet recevait l’Oscar espoir du Midi olympique à Sapiac : "Je suis très content même si c’est un peu anecdotique parce que c’est un sport d’équipe et c’est le collectif qui prime. Je remercie tous mes coéquipiers qui me font grandir mais aussi le staff avec "PP" qui m’a donné ma chance et tous ceux qui ont fait que j’en suis arrivé là avec toutes les personnes qui gravitent autour des espoirs".

Un éternel perfectionniste

Aujourd’hui celui qui est en train de réaliser un rêve de gosse devient l’un des éléments clés du jeu montalbanais. "Bourreau de travail", comme le dit si bien son manager Pierre-Philippe Lafond, le demi de mêlée explique : "Je peux avoir l’air d’une personne qui manque de confiance en elle mais je pense que c’est plutôt mon côté perfectionniste. Quand je fais une faute ou que je rate quelque chose, je suis déçu et agacé et derrière je vais tout prendre pour moi. J’ai toujours envie d’être à 100% de mes capacités et souvent je n’arrive pas à me contenter de ce que je fais parce que j’ai conscience que je pourrais être meilleur". Une chose est sûre, Alexis Bernadet ne cesse de grandir sur le terrain comme en dehors et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : "Je n’ai jamais pensé qu’un jour je recevrais un Oscar… Après ce n’est pas encore un aboutissement. Je ne veux surtout pas m’arrêter là. Quand je vois le parcours de Bastien Guillemin qui est un joueur exemplaire je sais comment il faut que je sois pour progresser et devenir comme lui un jour". Et il ne fait presque aucun doute qu’il soit sur le bon chemin !