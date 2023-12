Ce lundi soir, au Pavillon Sapiac jouxtant l’emblématique stade Sapiac de Montauban, trois joueurs ont été mis en lumière en recevant des Oscars Midi Olympique. Il s’agit de l’ailier Bastien Guillemin, le troisième ligne Fred Quercy, et du jeune demi de mêlée Alexis Bernadet.

En ce lundi soir, c’est le club de Montauban, pensionnaire de Pro D2, qui est à l’honneur. En effet, trois de ses joueurs ont été distingués par différents Oscars. Commençons par la « star » de la soirée, l’ailier Bastien Guillemin. Arrivé en 2022 de Castres où il avait passé deux ans après avoir débuté sa carrière professionnelle à Grenoble, il est devenu l’une des valeurs sûres de l’effectif montalbanais et s’est approprié le maillot de l’ailier côté fermé. Pour preuve : l’année dernière, Guillemin a disputé 26 rencontres de la saison de Pro D2, systématiquement comme titulaire, et a inscrit la bagatelle de onze essais. Il a terminé l’exercice à 1973 minutes jouées, ce qui a fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés de la deuxième division française.

Invité à rejoindre la scène par le président du Groupe la Dépêche du Midi, Jean-Michel Baylet, l’ailier de 26 ans et reconnaissable à son bandeau toujours soigneusement ajusté autour de sa tête (fait rare pour un trois-quart) a été rejoint son président Jean-Claude Maillard et son manager, Pierre-Philippe Lafond, que ce dernier a décrit comme « une belle personne, et un garçon facile à entraîner » en plus d’être un « chasseur d’essais »

Quercy et Bernadet, deux générations se croisent

Deux autres joueurs de l’effectif montalbanais ont été mis à l’honneur, pour différentes raisons. Pour féliciter une belle et riche carrière, le troisième ligne Fred Quercy a reçu l’Oscar d’honneur. Âgé de 32 ans, Quercy est encore un élément essentiel dans le système montalbanais comme en ont témoigné ses 24 apparitions la saison dernière, dont 20 en tant que titulaire. Invité à rejoindre la scène par Emmanuel Massicard, directeur de Midi Olympique, celui qui vit sa cinquième saison à l’USM (2015-2016, 2020 à aujourd’hui) a été salué en ces termes par patron de la rédaction « Midol » : « Il est de ces joueurs qui comptent, qui marquent un club, et c’est pour cette raison que Midi Olympique a tenu à vous honorer ce soir. »

Quelques dizaines de minutes plus tard, ce fut au tour du demi de mêlée Alexis Bernadet d’être honoré en recevant l’Oscar Espoir du Midi Olympique. Âgé de 22 ans, le remuant demi de mêlée a cité Bastien Guillemin comme « un exemple », tout en relevant plusieurs traits de ressemblance avec son coéquipier, notamment le « côté foufou sur un terrain ». Cette belle soirée fut conclue par le vœu pieux du président Jean-Claude Maillard d’obtenir un bon résultat pour le prochain match, qui sera le derby contre le voisin agenais.