Après la belle victoire des Harlequins sur la pelouse du Racing 92, Marcus Smith s'est confié sur sa gestion de l'après-Coupe du monde. Le demi d'ouverture anglais regrette de ne pas avoir pris une plus longue pause.

Le temps des regrets pour Marcus Smith ? Quelques heures après l'impressionnante victoire des Harlequins face au Racing 92, le demi d'ouverture anglais est longuement revenu sur la gestion de son après-Coupe du monde. Pour rappel, Smith et le XV de la Rose ont réussi à obtenir une étonnante troisième place et ont failli battre l'Afrique du Sud en demi-finale. Suite à cette belle épopée, le fantasque ouvreur est directement revenu aux Quins. "J'avais désespérément envie de participer à cette Coupe du monde. Je pense que j'ai été un peu naïf en pensant que je pourrais revenir tout de suite aux Harlequins et être performant. Mais c'est une bonne leçon pour la prochaine fois. J'adore jouer pour ce club, mais je pense avec le recul que j'aurais dû prendre une semaine de congé" a-t-il confié au Telegraph.

L'exemple Farrell

À l'inverse du joyau du Royaume, Owen Farrell a lui décidé de mettre entre parenthèses sa carrière internationale. À trente-deux ans, l'ouvreur des Saracens a choisi de faire une pause de la scène internationale. Marcus Smith est également revenu sur la décision de Farrell. "Je lui souhaite bonne chance dans sa décision, et je reste en contact avec lui, mais en termes de réflexion, je suppose que j'étais tellement désespéré de revenir, tellement impatient de jouer... Mais je dois aussi prendre soin de mon esprit et de mon corps pour m'assurer d'avoir de la longévité dans le jeu". Brillant face aux Ciel et Blanc, Marcus Smith n'est en tout cas pas en manque de jambes.