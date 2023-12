Le CA Brive a engagé le talonneur clermontois Benjamin Boudou jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Son arrivée concorde notamment avec la blessure grave au genou d'Adrien Pélissié face à Colomiers.

Pierre-Henry Broncan l'avait annoncé après la lourde blessure d'Adrien Pélissié. "On va essayer de se faire prêter un talonneur même si on a quelques petites solutions en interne. Après, il faut aussi composer avec les Jiffs" avait expliqué le boss du CAB. Il faut donc croire qu'avec la nouvelle recrue en provenance de Clermont Benjamin Boudou, toutes les cases sont cochées.

Le Parisien d'origine, jeune (21 ans) et Jiff, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club corrézien pour pallier la longue absence de Pélissié. Il rejoint Lucas Da Silva et Issam Hamel dans l'effectif, au poste de talonneur. Une recrue expérimenté qui a déjà 26 matchs de Top 14 pour deux essais et 4 matchs de Champions Cup. "La signature de Benjamin est une excellente nouvelle, a communiqué Pierre-Henry Broncan. Il nous a été conseillé par Adrien Pélissié lui-même qui l’a bien connu à Clermont. C’est un joueur solide, formé au poste de numéro 8 à la base mais reconverti en Crabos au poste de talonneur."

Il rejoindra le groupe briviste dès demain et pourra potentiellement postuler pour la rencontre face à Vannes, ce jeudi soir à 21h.