Carcassonne se reprend, les bons coups de Bourgoin et Périgueux... Tous les résultats de la 13e journée de Nationale

La 13e journée du championnat s'est terminée ce samedi soir avec les victoires de Narbonne et Massy. Plus tôt dans le week-end Carcassonne s'est rassuré après la défaite dans le derby audois et Périgueux a arraché une victoire à Blagnac qui s'éloigne un peu plus du top 6... Voici tous les résultats de ce week-end de Nationale !

Narbonne a encore frappé en s'imposant dans son antre face à Suresnes. Après la victoire dans le derby la semaine passée, le leader audois est en train de prendre une sérieuse avance avec 47 points soit 4 points d'avance sur son poursuivant. En parlant du dauphin Carcassonne s'est offert une victoire face à Hyères Carqueiranne et relève la tête avant de recevoir Bourg-en-Bresse. Bourgoin et Périgueux ont fait les bons coups de cette 13e journée en s'imposant à l'extérieur. Le CSBJ est allé gagner à Bourg-en-Bresse permettant aux hommes de Pascal Pape de se rapprocher un peu plus du top 6. De son côté Périgueux a arraché une victoire d'un point à Blagnac pour s'installer plus confortablement dans les premières places du championnat. Dans le bas de tableau, Vienne n'était pas loin de glaner une victoire mais Massy finissait par l'emporter de trois petits points. Tous les résultats de la 13e journée de Nationale : Albi 19 - 9 Nice Bourg-en-Bresse 6 - 13 Bourgoin-Jallieu Carcassonne 31 - 14 Hyères Carqueiranne Chambéry 22 - 16 Tarbes Blagnac 17 - 18 Périgueux Narbonne 36 - 23 Suresnes Vienne 6 - 9 Massy