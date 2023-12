Le Stade toulousain va débuter sa campagne en Champions Cup ce samedi 9 décembre face à Cardiff. En conférence de presse, Ugo Mola et ses hommes ont décrypté le jeu offensif de l'équipe galloise.

De fortes individualités, une très bonne organisation collective, voilà comment les Toulousains décrivent l'équipe de Cardiff. Les Rouge et Noir vont commencer leur parcours en Champions Cup avec la réception de Cardiff rugby. Ugo Mola, Antoine Dupont, Peato Mauvaka et Alexande Roumat sont passés en conférence de presse à Ernest Wallon. Le Stade toulousain ne prend pas les Gallois à la légère : "C'est un jeu qui colle à leur championnat. Ils exploitent la largeur et mettent beaucoup de vitesse et d'intensité", observe Antoine Dupont, capitaine des Hauts-Garonnais, "Ça sera à nous d'essayer d'imposer notre jeu et de les dominer physiquement."

Malgré tout, Ugo Mola souligne la forte activité des Britanniques durant leurs matchs : "Sur un rugby total, pas sûr qu'on ait gain de cause face à eux", l'entraîneur fait un petit point stats, "Ils tournent à 45 minutes de temps de jeu effectif sur leur match phare. Nous, notre maximum cette saison est de 40 minutes lors la rencontre face à Clermont."

Même si les Toulousains se méfient des Blues, Cardiff n'est pas en grande forme en championnat. L'équipe galloise est douzième du Rugby Chamionship, avec deux victoires, quatre défaites et un nul. Mais attention à ne pas sous-estimer ce club qui compte dans ses rangs Josh Adams, Tinus de Beer ou encore Lopeti Timani.