Ce samedi après-midi, le Stade toulousain a écrasé Cardiff (52-7) pour son entrée en lice en Champions Cup. Durant cette rencontre, Antoine Dupont et Thomas Ramos ont régalé le public d'Ernest-Wallon.

Les tops

Quand il joue comme ça, il n'y a personne qui peut rivaliser. Pas à son meilleur niveau ces dernières semaines, Antoine Dupont a remis tout le monde d'accord face à Cardiff. Dès les premières minutes, il a régalé la public d'Ernest-Wallon avec des passes après-contact dont il a le secret. Inssaisissable, c'est lui qui a servi sur un plateau Blair Kinghorn pour le premier essai de l'Écossais avec Toulouse. En attaque, ce fut un festival et en défense aussi. À plusieurs reprises, il a stoppé des actions galloises avec des plaquages destructeurs. En seconde période, le capitaine des Bleus a poursuivi sa balade avec de belles initiatives. Quel plaisir pour les yeux.

Tout comme "Toto" Dupont, l'ouvreur haut-garonnais en a déçu certains depuis son retour de la Coupe du monde. Ce samedi, il n'a pas attendu énormément de temps pour se dsitinguer. Face aux perches dans un premier temps, avec deux transformations en coin qui furent une formalité, et dans le jeu ensuite. C'est lui qui a créé le décalage lors du deuxième essai rouge et noir, et c'est aussi lui qui a brisé le rideau défensif gallois pour amaner l'essai de Kinghorn. Sans vraiment forcer son talent et derrière un pack qui a constamment avancé, Ramos s'est régalé. Il a eu droit à son ovation peu après l'heure de jeu, lors de sa sortie.

Thomas Ramos a régalé le public d'Ernest-Wallon. Icon Sport

Pierre-Louis Barassi

Après une prestation compliquée en défense sur le terrain du Stade français, Toulouse voulait retrouver une défense efficace. Aligné au centre, Pierre-Louis Barassi avait apparement bien compris le message. L'ancien joueur de Lyon a d'abord mis les barbelés avec des plaquages tranchants, avant de se mettre en valeur ballon en main. Chacun de ses gestes ont été précis et décisifs. En fin de première mi-temps, il a été à deux doigts de marquer le quatrième essai de Toulouse après un magnifique rush en solitaire.

Emmanuel Meafou

Il faut bien faire croquer les avants un peu. Ils ont été plusieurs à faire le boulot sous la pluie toulousaine, mais Emmanuel Meafou est - comme souvent - sorti du lot. Toujours aussi puissant, il a souvent été cherché en premier attaquant, sans jamais reculer. En défense, on l'a vu sauver un essai en première période, en empêchant un Gallois d'aplatir. Un grand pack de Toulouse, avec un énorme Meafou : les Bleus en ont fait les frais.

Les flops

Tomos Williams

Étant un des seuls internationaux gallois présent sur la pelouse d'Ernest-Wallon ce samedi après-midi. Nous étions en mesure d'en attendre un peu plus du demi de mêlée. Alors oui, il a évolué derrière un pack qui n'a jamais avancé, mais ce sont surtout ses choix qui ont posé question. L'utilisation de son jeu au pied n'a pas été assez efficace et intelligente pour ne serait-ce qu'inquiéter la défense haut-garonnaise.

Uilisi Halaholo

Tout comme son coéquipier à la mêlée, le centre a lui aussi goûté au niveau international avec le pays de Galles. Intéressant dans ses prises de balle en début de rencontre, il s'est éteint comme tous ses partenaires au fil de la rencontre. En fin de première mi-temps, c'est lui qui a écopé d'un carton jaune pour une grossière faute. Un match manqué.