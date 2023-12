Futur adversaire de Bayonne et de Toulon en Champions Cup, le Munster est encore un des favoris pour le titre européen cette saison. La province irlandaise a quelques arguments en sa faveur, notamment lors des matchs à domicile.

Dans l'univers du rugby, il est dur d'ignorer le Munster ! Habituée aux grands matchs, que ce soit en URC ou en Champions Cup, la province irlandaise fait souvent peur à cause de sa densité d'effectif et son jeu très précis. Double vainqueur de la coupe d'Europe, le Munster peine tout de même à retrouver sa grandeur d'autrefois, souvent dépassé par l'ogre du Leinster. Il n'empêche que l'équipe de Limerick a encore des arguments à revendre et pléthore de bon joueurs à aligner sur le terrain ! Futur adversaire de Bayonne et de Toulon, c'est avec les Jack Crowley, Connor Murray, Tadhg Beirne ou encore John Ryan que les Munstermen défieront les clubs français.

Connus pour leurs exploits sous le maillot irlandais, ces bonhommes ne sont pour autant pas les seuls à surveiller dans cette équipe. Regardez Gavin Coombes par exemple. Le numéro 8 est le joueur qui porte le plus le ballon en URC cette saison. Complet, il pourrait faire grand-mal à l'Aviron et au RCT s'il venait à se lancer. Il en est de même pour Shane Daly, dans un profil différent. L'ailier ou arrière sait amener le danger en dézonant pour toucher un maximum de ballons et éliminer des défenseurs. Ces deux joueurs représentent d'ailleurs bien la philosophie de jeu de la province : un jeu fait de possession et de longues attaques.

Un jeu de possession et de défi physique

Toujours très pragmatiques et appliqués, les Munstermen aiment développer d'interminables séquences, en ayant le moins de déchets possibles. Peu de passes après-contact sont donc tentées par les hommes de Graham Rowntree. Le jeu au pied est aussi restreint. Le but du Munster est de défier physiquement ses adversaires grâce à une grosse puissance physique, remarquée notamment en mêlée. Ce schéma marche particulièrement quand les Rouge et Bleu évoluent à domicile. D'ailleurs, c'est avec quatre victoires en quatre matchs à domicile que les Munstermen ont débuté la saison en URC. De quoi faire peur, puisque ce sont en plus les Sharks de Durban, les Dragons, les Stormers et Glasgow qui sont passés à la casserole au Thomond Park.

À l'extérieur, la province est davantage en difficulté même si elle a opposé une belle résistance en Irlande du Nord face à l'Ulster et chez son voisin du Leinster récemment. En clair, le Munster est encore et toujours là et la mission s'annonce difficile pour Bayonne et Toulon dans la Champions Cup...