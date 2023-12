Les Palois auront tenu une mi-temps avant de s'écrouler totalement. Sur le score de 45 à 5, les Béarnais concèdent une défaite pour leur première rencontre de Challenge Cup cette saison.

Voyage en terre inconnue, c'est peu ou prou ce qu'on vécu les Palois cette semaine au terme d'un long voyage entre la capitale du Béarn et Durban, à l'est de l'Afrique du Sud. Ce périple dans l'hémisphère sud n'avait rien d'un voyage touristique et pour s'en rendre compte, il n'y avait qu'à regarder la feuille de match des Sharks sur laquelle on trouvait notamment Nché, Etzebeth ou encore Mapimpi, trois récents champions du monde avec les Springboks. Côté Section, le staff avait fait le choix de réunir un groupe rajeunit, laissant quelques cadres au repos dans le Béarn.

Dominés, mais pas largués

Les Sud-Africains n'auront pas mis longtemps pour s'illustrer sur la pelouse humide du Kings Park Stadium. Dès la 9e minute de jeu, Am inscrivait son premier essai de la journée au terme d'une action rondement menée depuis une mêlée (7/0, 9e). Presque insouciants, les Palois répondaient du tac ou tac grâce au magnifique essai du jeune Grégoire Arfeuil (19 ans) qui concluait un lancement de jeu bien huilé (7/5, 15e). Maîtres du jeu, les Sharks ne s'en laissaient pas compter et augmentaient leur avantage grâce au doublé de Am (14/5, 25e), puis un essai de l'immense Eben Etzebeth juste avant la pause (24/5). Ainsi, à la moitié de cette rencontre, le break était déjà fait en faveur des locaux mais les Palois n'avaient pas à rougir de leur prestation.

Trou d'air et puis, plus rien

C'est durant l'entame de la seconde période que les Sharks cèleront leur succès. 3 essais été inscrits en 10 minutes (Potgieter 41e, Etzebeth 47e, Mapimpi 50e) ont porté le score à 45 à 5. Emportés et dominés par la vitesse de jeu sud-africaine, la formation paloise mettra plus de 20 minutes à stopper l'hémorragie. Le mal étant fait, le rythme du match est largement retombé. Les joueurs de Durban n'ont pas forcé leur talent tandis que côté palois, les jeunes pousses (Tlili, Desperes, Arfeuil, Liufau, Bouhier, Souverbie) en profitaient pour prendre du temps de jeu. Au petit trot, ce match s'est conclu sur ce score sans équivoque de 45 à 5, permettant aux Sharks de prendre le point de bonus offensif.

Tout miser sur les matchs à domicile ?

Si la Section paloise veut espérer quelque chose dans cette compétition européenne, il lui faudra capitaliser lors des rencontres jouées à domicile. Il y en aura deux au programme avec lors de la prochaine journée, la réception des Dragons de Newport. Ensuite, il faudra revenir en Afrique du Sud pour faire face aux Cheetahs avant de conclure la phase de poule au Hameau contre les Zèbres de Parme. Vous l'aurez compris, Pau devra sortir le grand jeu à domicile pour engranger des points et espérer sortir ce cette poule 1.