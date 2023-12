Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la 13e journée de Pro D2 et le choc entre Vannes et Provence Rugby. Coup d'envoi à 21 heures.

Vannes est premier avec 8 points d'avance sur son dauphin et adversaire du soir Provence Rugby. Vannes voudra se reprendre après sa défaite à Grenoble. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.