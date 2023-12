Pro D2 - Montauban cherchait un nouveau souffle dans cette 13e journée de championnat après 4 défaites en 5 journées et une claque reçue à Béziers. La venue d'Aurillac, avec le vent en poupe, avait tout du match piège pour les Tarn-et-Garonnais mais la réponse a été donnée avec la manière de la part de Montalbanais qui ont dominé la rencontre pratiquement tout du long. Une victoire avec bonus et 6 essais mais qui vaut plus que 5 points, c'est une bouffée d'air. Aurillac retombe de son nuage et du classement après ce non-match.

C'était un match à très hauts risques pour le Montauban de Pierre-Philippe Lafond qui avait longuement discuté avec ses joueurs juste après le match perdu largement contre Béziers (43-13) la semaine passée. C'était plus la manière qui inquiétait le technicien que le classement et le bilan comptable. Contre l'équipe en forme d'Aurillac ce soir à Sapiac pour le compte de la 13e journée, les Montalbanais ont remis les pendules à l'heure avec un match plein et un succès bonifié mérité 42-8. De quoi redonner du baume au cœur aux Sapiacains et indiquer à Aurillac qu'ambitions ne peuvent que rimer avec victoires à l'extérieur.

Le match débutait malgré tout sur des bases peu élevées. De l'envie de faire du jeu de part et d’autre mais peu de mouvements significatifs à se mettre sous la dent. Au quart d'heure de jeu, le premier tournant pouvait se jouer. Des Montalbanais, peu en confiance, décidaient de ne pas prendre 3 points jouables mais d'aller en touche pour provoquer les avants d'Aurillac espérant l'essai. Une mauvaise décision puisque le pack cantalou enterrait ce ballon et renvoyait les hôtes à leurs études offensives. Pourtant, 3 minutes plus tard, les Tarn-et-Garonnais plantaient une première belle banderille et un essai de première main à faire pâlir un tableau noir. Une belle prise en touche sur la droite de Kanika, la connexion 9-10 limpide entre Bernadet et Bosviel, une redoublée avec le premier centre pour finir avec une passe sautée sur l'arrière Tuculet, intercalé. Les jambes du 15 local faisait le reste (16e, 7-0). Jouer l'essai était une bonne décision après tout.

Une seule équipe sur le terrain

Malgré une forte domination et une réduction du score d'Antoine Aucagne sur pénalité (22e), Montauban prenait son temps pour enfoncer le clou. Il fallait attendre 10 minutes après le premier essai pour voir le club de Sapiac passer la seconde. Un essai venu en solitaire sur une course étonnante de Kévin Firmin, le talonneur de Montauban, bien servi au sol par une récupération de Bosviel. Une course rectiligne de 30 mètres avec des crochets bien sentis pour l'essai (26e, 14-3). Peu de temps après survenait le fait de jeu qui allait faire définitivement tourner le match vers Montauban avec l'expulsion logique de Shvangiradze pour un plaquage au visage de Bosviel (34e). Montauban faisait le pressing pour marquer l'essai du bonus avant la pause d'autant plus qu’Aurillac évoluait même à 13 après le jaune reçu par Rodgers. Tuculet plantait un doublé après la sirène sur l'aile droite sur une longue passe de Bosviel (mi-temps, 21-3).

Aurillac, 18 fois pénalisé

La seconde période reprenait et ressemblait beaucoup à la fin de la première avec une seule formation sur la pelouse. Toujours à 13, Aurillac concédait un 4e essai d'entrée après un nouveau beau mouvement des arrières montalbanais. Sur l'aile gauche, Tuculet, encore intercalé, transmettait au pied en profondeur et au sol pour son ailier Guillemain (44e, 28-3). Avant l'heure de jeu, c'est le pack de Montauban qui faisait encore une fois plier l'adversaire après une énième faute transformée en touche décisive. Vaotoa, posait un genou à terre pour aplatir ce ballon venu sans contestation dans l'en-but sur une poussée irrésistible du maul (59e, 35-3). Quelques poignées de secondes plus tard, le 6e essai récompensait l'activité de Josua Vici sur son aile gauche après une très longue passe sautée de Cottin depuis la sortie de mêlée pour un essai en force (67e, 42-3).

En toute fin de match et alors que Montauban goûtait aux affres du carton jaune à son tour, Aurillac se montrait enfin dans le camp de son adversaire. Une abnégation récompensée dans les 5 dernières minutes avec l'essai de Lilian Djomboue après une touche à 5 mètres emmenée dans l'en-but (75e, 42-8). De quoi sauver l'honneur pour Aurillac mais cette défaite fera mal autant que la victoire fera du bien à des Montalbanais revanchards. Montauban opère une belle remontée au classement (7e) et double Aurillac redescendu à la 10e place.