Après la large défaite sur la pelouse de Béziers la semaine passée, les hommes de Pierre-Philippe Lafond ont su réagir dans leur antre. À l'issue de cette victoire bonifiée (42-8), le manager de Montauban n'avait pas vraiment la tête à parler du sportif. Heureux du visage affiché par son équipe, il évoquait une semaine "difficile".

Ce vendredi soir il n’y a pas grand-chose à redire après cette victoire bonifiée...

Avant toute chose je suis très content que nous ayons gagné. Le match était important, le résultat comme le contenu. Au-delà de ça je pense que c’était vraiment la bonne période pour gagner. Cette semaine a été difficile. À titre personnel j’adore ça. J’adore ce genre de période parce que c’est à ce moment-là que l’on voit les gens qui sont avec ou contre toi. Nous savons où nous voulons aller. Au soir de Béziers (défaite 43-13 N.D.L.R.), nous n’étions pas contents donc nous nous sommes dit les choses. Mais il y a aussi des choses fausses qui ont été dites et écrites mais je saurais remettre la vérité au goût du jour. Je suis vraiment content du visage que l’équipe a montré. Beaucoup de gens parlent à mauvais escient et ne savent pas ce qu’ils disent. Ceux-là ne sont pas de vrais supporters.

Vous n’avez pas tenté de pénalité en faisant plutôt le choix de taper en touche à plusieurs reprises. Est-ce un signe de confiance ?

Aujourd’hui les joueurs avaient décidé de prendre les choses en main. Je ne vais pas m’arrêter sur ça. Il y a des petites choses qui ne trompent pas. Aujourd’hui j’ai vu nos vrais et nos faux supporters. J’adore travailler avec mon président et mon directeur général parce que la voie qui a été tracée, personne ne pourra la faire dévier.

Ce match confirme-t-il que Montauban est une équipe à réaction qui a besoin d’être au pied du mur pour rebondir ?

Mais quel pied du mur ? Quelle crise ? Il y en a qui s’inventent une vie. Il y a des gens qui ont créé des problèmes où il n’y en a pas. Nous essayons juste de jouer au rugby et d’être la meilleure équipe possible. Il faut venir au stade encourager les joueurs, ils font du mieux qu’ils peuvent.

????? ?????\u231b



?\u26ab ??????️ 42 ?? 8 ???????? \ud83d\udd35\ud83d\udd34



Festival offensif pour Montauban ce soir qui regoute à la joie de la victoire bonifiée! RDV pour le derby à Agen la semaine prochaine pour cloturer 2023!#AllezSapiac #USMAUR️ pic.twitter.com/59cN3Uy8hH — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) December 8, 2023

Nous vous sentons marqué par la semaine qui vient de passer ?

Non. Pas marqué. Agacé par certaines personnes qui se disent être des soutiens du club et qui ne le sont pas. Agacé aussi par les mensonges qui ont été dits. Les joueurs ont répondu de la plus belle des manières aux idioties qui ont été colportées.

Pour revenir au sportif, est-ce le paquet d’avants qui a vraiment fait la différence ?

Avec le terrain, les conditions climatiques et le carton rouge d'Aurillac, le jeu faisait qu’il fallait appuyer devant. C’était l’une des stratégies du match.