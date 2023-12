Benjamin Urdapilleta sera indisponible deux semaines a minima, et pourrait manquer davantage de rencontres. Selon nos informations, le demi d’ouverture de Clermont souffre d’une blessure au biceps, une opération n’est pas à exclure.

C'est un coup dur pour Clermont. Selon nos informations, Benjamin Urdapilleta sera absent plusieurs semaines après une blessure au bras contractée lors de la victoire de Clermont face au Racing 92. Le demi d’ouverture de l’ASM a bien terminé la rencontre mais il ne s’est pas entraîné lors de la séance ouverte au public, ce mardi. Les examens n’ont donc pas été positifs pour le vétéran de l’escouade auvergnate et une opération n’est pas à exclure.

Le meilleur scénario pourrait une reprise dans deux semaines, sur la pelouse de Pau, mais le pire scénario verrait "Urda" manquer la fin de l'année civile, a minima. Une blessure majeure de plus puisque Irae Simone est touché à la rotule, selon les premiers examens, et sera lui aussi indisponible plusieurs semaines. Enzo Sanga a lui subi une entorse à la cheville face aux Ciel et Blanc. Les trois hommes seront évidemment forfaits pour la réception d’Édimbourg, en ouverture de la Challenge Cup (vendredi, 21 heures).

Belleau et Plisson à la relance

À 37 ans, Benjamin Urdapilleta s’est très vite imposé au poste de numéro 10 à Clermont. L'ancien castrais s'est notamment distingué face au Racing avec un sublime dribbling digne d'un footballeur, et surtout, un 100% au pied capital pour assurer une victoire indécise contre le leader du championnat. Titulaire indiscutable à l’ASM, l’Argentin a déjà disputé sept des neuf premières rencontres de Clermont, ne laissant que des miettes à Anthony Belleau et Jules Plisson, qui se sont partagés le numéro 10 à Oyonnax et Toulouse. Dans ce contexte, les deux ouvreurs devront absolument saisir l’opportunité "offerte" par l’indisponibilité du canonnier argentin.



À la peine face aux perches la saison dernière, Anthony Belleau et Jules Plisson ont l’occasion de faire mentir Christophe Urios à l’approche d’un hiver crucial pour les Jaunards, notamment marqué par la phase de poules de la Challenge Cup et trois déplacements périlleux, à Pau, au Stade français et à Castres. Face à Édimbourg, l’ancien toulonnais sera d’ailleurs titulaire alors que l’Ex-Rochelais débutera sur le banc. À vous, Messieurs !