Benjamin Urdapilleta a guidé Clermont vers un succès précieux face au Racing 92. À l'inverse, Tristan Tedder a coûté cher et a livré une première période cauchemardesque.

Les Tops

Benjamin Urdapilleta

Il est aussi bien coiffé que Zinédine Zidane, mais ce soir il ressemblait à Lionel Messi. Face au Racing 92, Benjamin Urdapilleta était de retour à l'ouverture et avait des fourmis dans les pieds. Coupable de deux pénaltouches manquées, "Urda" a régalé le public du Michelin avec un magnifique dribbling suivi d'une belle au pied pour envoyer Bautista Delguy à l'essai. L'ailier argentin a lui aussi tapé au pied pour s'écrouler dans l'en-but. Auteur d'un 100% face aux perches, Urdapilleta a été le grand homme de cette rencontre.

George Moala

Le ciel est bleu, les roses sont rouges et George Moala porte Clermont. Une fois encore, le centre tonguien a fait parler sa puissance sur toutes les attaques auvergnates. En début de rencontre, Moala a été à l'origine et à la conclusion du premier essai. D'abord avec une percée rageuse et un passage en force pour finir en terre promise, l'ancien All Black a été le catalyseur de l'attaque jaune et bleue.

Trevor Nyakane

Pour son retour avec le maillot ciel et blanc, le double champion du monde a fait régner sa loi en mêlée fermée. Le Springboks a notamment mis au supplice son vis-à-vis, Cristian Ojovan, avant de gratter un ballon très dangereux, dans les vingt-deux mètres franciliens. L'habituel droitier a cette fois dépanner au poste de pilier gauche avec une certaine réussite. Le profil polyvalent du Sud-Africain devrait ravir Stuart Lancaster pour la suite de la saison.

Les Flops

Tristan Tedder

L'ouvreur du Racing 92 a connu une première période cauchemardesque. Mis à part ses deux pénalités marquées, Tristan Tedder a manqué sa première pénaltouche en début de rencontre avant d'être, malgré lui, au début de la séquence précédant l'essai de Moala. Mis sous pression dans ses vingt-deux mètres, Tedder a dévissé son coup de pied, offrant aux Clermontois une touche intéressante. Sur le renvoi suivant le premier essai de la partie, l'ancien catalan n'a pas tapé au-delà des dix mètres et aurait pu offrir un ballon en or à Bautista Delguy. En fin de premier acte, son plaquage à retardement sur le Puma lui a valu un carton jaune. En deuxième pértiode, Tedder a manqué la transformation en coin qui aurait pu permettre au Racing de mettre le feu sur la sirène...

Max Spring

L'arrière du Racing était en manque d'inspiration au milieu des volcans d'Auvergne. D'habitude si électrique ballon en main, Max Spring n'a eu que cinq courses à se mettre sous la dent en première période. Sur chacune d'elles, le jeune arrière n'a pas su, ou pu, se défaire de l'épaisse défense auvergnate. Max Spring devrait être plus en cannes lors des prochaines semaines.

Cristian Ojovan

À l'inverse d'un Nyakane impérial, le pilier moldave a subi une bonne partie de la rencontre. Pénalisé à trois reprises en première période, le droitier clermontois n'a pas rayonné dans le jeu courant où sa puissance et sa mobilité font souvent avancer ses coéquipiers. Sorti en début de deuxième période et remplacé par Rabah Slimani, le Moldave n'a pas livré sa plus grande rencontre avec le maillot jaune et bleu.