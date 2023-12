Le mercredi chez Rugbyrama, c'est jour de quiz ! Aujourd'hui, mercredi 6 décembre, on vous propose de tenter de retrouver non pas une, non pas deux, mais bien trois compositions d'équipes. La Rochelle, le Leinster : deux ennemis jurés de la Coupe d'Europe qui s'affronteront ce dimanche à 16h15.

Ils se détestent sur le terrain et se combattent sans ménagement à chaque fois qu'ils se croisent. Et ils se retrouveront ce dimanche après-midi sur la pelouse de Marcel Deflandre pour croiser le fer en ouverture de leur Champions Cup édition 23/24. La Rochelle, double champion d'Europe en titre (2022 et 2023), accueille le Leinster, double finaliste perdant face aux Maritimes. Un duel au sommet même si les Rochelais ne sont pas au mieux en championnat, à l'inverse du Leinster, premier quasi intouchable. Pour l'occasion, on vous propose de faire travailler votre mémoire et de tenter de retrouver les 30 acteurs des finales 2022 et 2023 ainsi que de la demi-finale 2021. À vos claviers ! À noter évidemment que cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Rugbyrama ici même.