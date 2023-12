Ce mercredi, c'est le deuxième bloc de Top 14 que les journalistes du Midi Olympique et de vià Occitanie ont analysé. Le demi de mêlée international Nolan Le Garrec était l'invité de la semaine, il nous a aussi parlé du début de la Champions Cup !

Dans la première partie de l'émission viàMidol, Des Mauls et Débats, nos journalistes sont revenus sur les tops et les flops du deuxième bloc du Top 14, d'après Coupe du monde.

Le débat sur les deux meilleurs clubs d'Europe de ces dernières années : Toulouse et La Rochelle. Ces deux équipes qui réalisent un début de saison mitigé et ne sont que six et neuvième avant de basculer sur une nouvelle compétition. Rochelais et Toulousains visent-ils le titre en Champions Cup avant tout ? Nous vous avons donné nos impressions.

Enfin, en deuxième partie d'émission, Nolann Le Garrec, demi de mêlée international du Racing 92 était notre invité. Nous sommes revenus avec lui, entre autres, sur le début de saison du Racing ou encore sur l'arrivée de la star Siya Kolisi.