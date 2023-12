Le numéro neuf de l’Aviron bayonnais, Guillaume Rouet, a tenu à saluer, après la victoire face à Montpellier (34-19), le bon travail de son pack. Il a aussi estimé que son équipe était en train de progresser en attaque.

Guillaume, vous restez une nouvelle fois intraitables à domicile…

Oui. C’est sûr que physiquement, ça a été très dur au niveau des impacts et des contacts, mais je pense que nous avons encore montré que c’était dur de nous battre à domicile. Il faut encore féliciter le paquet d’avants, qui a fait un gros match sur la conquête et dans le jeu en général. Il nous a toujours mis dans l’avancée, même si on savait que Montpellier allait nous embêter au niveau des rucks. Ce qui est bien, c’est qu’en deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus réalistes qu’en première. Nous n’avons pas douté malgré le fait qu’ils reviennent au score avec un essai un peu casquette, par ma faute. C’est encore positif et c’est bien, avant cette parenthèse européenne.

Comment faites-vous pour être aussi forts à domicile ?

Je ne sais pas, je pense que nous sommes en confiance. Mentalement, ça y fait. Ensuite, quand on est un peu dans le dur, il y a toujours ce public. On ne peut pas se permettre de relâcher. Ce qui est bien, c’est que dès que nous avons pris cet essai, nous avons su re-scorer derrière. Ça nous réussit depuis quelque temps. J’espère que ça continuera le plus longtemps possible.

Dès lors, pourquoi votre visage est-il différent à l’extérieur ?

Visage différent, ça a été le cas sur deux matchs (Clermont et Castres, NDLR). À Lyon, nous faisons un match plus que correct dans le jeu. La seule différence avec aujourd’hui, c’est qu’à Lyon on ne score pas. On a l'opportunité de repasser devant et on ne le fait pas. Après, que ce soit aujourd’hui ou à Lyon, je pense que nous avons pris des essais trop facilement. Il va falloir le gommer pour le futur, si on veut encore progresser.

Sur la première période, aujourd’hui, vous avez eu des occasions pour scorer…

Oui, en première mi-temps, nous avons des occasions de marquer plusieurs fois, mais on ne score pas. Malgré ça, on ne doute pas. En deuxième mi-temps, cet essai casquette nous fait du bien. Après, on arrive encore à enchaîner. C’est satisfaisant.

\ud83d\udea8 Bayonne reste invaincu à domicile et enfonce un peu plus Montpellier ! Dans les autres rencontres, l'UBB s'impose dans les dernières secondes à Oyonnax, La Rochelle se bonifie et le CO reste solide à domicile.



Toutes les infos sont sur votre site/application ! pic.twitter.com/NQOu4ewLLl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 2, 2023

Face au MHR, dernier du classement, aviez-vous une pression supplémentaire ?

Tous les matchs sont sous pression. On savait que ça allait être dur, vu ce que Montpellier vit en ce moment. Il fallait être bon dans le combat et il faut féliciter notre pack qui a fait un gros match.

Est-ce votre meilleur match depuis le début de la saison ?

Je ne sais pas, mais dans le contenu, je sens qu’on progresse et que c’est de mieux en mieux dans nos phases offensives.

Vous avez proposé de longues séquences. Aviez-vous cette volonté de tenir le ballon ?

On ne voulait pas rentrer dans le jeu de ping-pong. On savait qu’il fallait qu’on tienne le ballon. Montpellier a une très bonne ligne défensive. En multipliant les temps de jeu, on savait qu’il y avait des espaces sur les extérieurs. En première mi-temps, nous avons trouvé des brèches pas mal de fois là-dessus. On l’avait vu à la vidéo et on l’a plutôt bien fait, mais on n’a pas su concrétiser en première mi-temps.

Quid de la coupe d’Europe, que vous allez découvrir ?

Ça va être une belle expérience. On commence fort en allant au Munster, ça va être très dur, mais on va apprendre. On va voir ce que c’est, vraiment, le haut-niveau. Je pense que ça ne peut que nous aider pour la suite du championnat en Top 14. Nous avons un effectif large, avec de très bons joueurs, ça va permettre qu’il y ait des roulements. J’espère que ça nous servira pour les prochains matchs de championnat.