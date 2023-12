Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 9e journée du Top 14 et le match entre Bayonne et Montpellier.

L'Aviron bayonnais n'a toujours pas perdu à domicile depuis le début de la saison. Le MHR, dernier au classement, veut éviter une nouvelle défaite. Camille Lopez sera titulaire pour la 9e fois de la saison. Mathieu Raynal arbitrera la rencontre.